A la Une .. Levée de la vigilance vagues-submersion à 16h

La houle de Sud-Sud-Ouest s'est amplifiée au cours de la nuit précédente en atteignant un pic de 4,50 mètres. Des hauteurs maximales de plus de 4 mètres sont encore attendues en matinée de lundi, de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de La Table, en passant par la Pointe au Sel. La période étant voisine de 14 secondes. La "période" est le temps moyen entre deux vagues. Par NP - Publié le Lundi 20 Septembre 2021 à 08:08

Cette houle commence ensuite à s'amortir à la mi-journée et passe sous les 4 mètres en cours d'après-midi. Le déferlement de cette houle peut encore entraîner une submersion des plages et des débordements sur les autres bords de mer, notamment à marée haute à la mi-journée.



De forts courants peuvent également être observés dans les passes et les lagons.



Sauf évolution contraire, la vigilance sera levée ce lundi 20 septembre 2021 à 16h00 locales.





