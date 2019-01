Levée de la vigilance orages à 8H

Au cours de la nuit, on a relevé 44 impacts de foudre sur l'île mais une activité plus importante était présente à proximité des côtes de la moitié Nord de la Réunion.



Ces orages étaient accompagnées de bonnes pluies de saison.

En 12h ( pluies de 18h lundi à 06h ce mardi), il a été relevé : 152mm au Brulé, 142mm à Grand- Îlet, 117mm à la Plaine des Palmiste, 107mm à Bras Pistolet et 48mm à La Possession.



Pour aujourd'hui, le temps reste humide et localement orageux. Mais ces conditions ne nécessitent plus le maintien de la Vigilance Orage.



Ce bulletin est le dernier de cet épisode, fin de la vigilance ce mardi 8 janvier à 08h locales.