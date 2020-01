Levée de la vigilance fortes pluies pour le sud

L'activité pluvieuse bloquée sur le relief de la région Sud et Sud-Est s'est atténuée. Des pluies intermittentes persistent mais ne justifient plus le maintien de la vigilance fortes pluies. La nuit prochaine de nouvelles averses concerneront ces régions.



Météo France décide donc de lever la vigilance fortes pluies ce mercredi 22 janvier à 13h30 locales.



Durant cet épisode, il a été relevé en 3 heures 150 mm à Grand Coude et 106 mm au Tampon.