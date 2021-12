A la Une . Levée de la vigilance fortes pluies/orages

Les averses devenant moins soutenues au fil des heures, la vigilance fortes pluies/orages est levée dès 7 heures sur les zones Est et Sud-Est. Par N.P - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 06:42

Le bulletin de Météo France :



Cette nuit, des averses ont affecté une grande moitié Est de l’Île. En 6 heures, il a été relevé 83 m/m dans les hauts de Sainte-Rose et 57 m/m à Bellevue/Bras-Panon.



Au fil des heures, ces averses deviennent moins soutenues et ont tendance à s'estomper en fin de matinée.



Ainsi, la vigilance sera levée dès 7 heures sur les zones Est et Sud-Est. En cette période de vacances scolaires et avec une activité volcanique en cours, la plus grande prudence reste de mise. Ce bulletin est le dernier pour cet épisode