Météo Levée de la vigilance forte pluies et orages à midi

Voici l'avis de vigilance fortes pluies et orages qui prend fin ce samedi midi. Par NP - Publié le Samedi 5 Mars 2022 à 07:45

Même si la Réunion reste dans un environnement humide et potentiellement instable avec des averses d'évolution diurne localement de bonne intensité voire orageuses durant cet après-midi, les conditions ne semblent pas requises pour la poursuite de la vigilance fortes pluies/orages.