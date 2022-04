A la Une . Levée de la situation à enjeux de sécurité à Salazie, mais la RD52 est fermée jusqu'à nouvel ordre

La préfecture de La Réunion fait le point sur la situation. Par NP - Publié le Dimanche 3 Avril 2022 à 18:35

Vigilance météorologique : Levée de situation à enjeux de sécurité à Salazie à 17h



La préfecture vous informe que suite à l’atténuation des pluies à Salazie et à l’amélioration sensible des conditions météorologiques dans le secteur, la situation à enjeux de sécurité a été levée à 17h.

LA RD52 sera complètement fermée à la circulation à compter de 18h et ce jusqu’à nouvel ordre afin que les services techniques puissent déblayer les éboulis en toute sécurité.

Rappel : Une nouvelle dégradation des conditions météorologiques additionnée à la saturation actuelle des sols pourraient causer à nouveau des impacts sur les cours d’eau environnants.



CONSIGNES INDIVIDUELLES A LA POPULATION

CONSIGNES INDIVIDUELLES A LA POPULATION

Tenez-vous informés sur l'évolution de la situation en écoutant les informations diffusées dans les médias par les autorités. Mettez-vous à l'abri. Limitez tout déplacement sauf si absolument nécessaire et conformez-vous à la signalisation routière et respectez en particulier, les déviations mises en place. Ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue ou qui peuvent l''être soudainement, ainsi que les radiers submergés. Signalez votre départ, votre destination et votre arrivée à vos proches. Dans les zones inondables, prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, même dans les zones rarement touchées par les inondations. Veillez à la protection des biens susceptibles d'être inondés ou emportés (mobiliers, produits toxiques, appareils électriques, etc.) Faites attention à l'eau du robinet : ne pas oublier qu'elle peut rester impropre à la consommation au moins 48 h après l'arrêt des pluies. Dans tous les cas, si la situation de votre domicile l'exige (zone inondable, bordure de ravine…), préparez-vous à l'évacuation éventuelle de celui-ci. Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et soyez attentifs à leurs conseils.