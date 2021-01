A la Une . Levée de la pré-alerte jaune cyclonique

Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 12 Janvier 2021 à 11:45 | Lu 680 fois

« Dépression tropicale DANILO »



Levée de la pré-alerte jaune cyclonique



La dépression résiduelle Danilo transite actuellement à environ 130 km au Nord de La Réunion et commence à s'éloigner.



Compte tenu des évolutions prévues du système dépressionnaire Danilo, le risque de dégradation marquée des conditions météorologiques est désormais écarté à la Réunion.



En conséquence et sur proposition de Météo France, le Préfet de la Réunion a décidé de lever la pré-alerte cyclonique ce jour, mardi 12 janvier à 12h.



L'approche du système a entraîné au cours des dernières heures une dégradation des conditions météorologiques sur la façade Est de l'île, avec des cumuls maximaux de l'ordre de 125 mm en 12h, mais n'a pas engendré d'activité pluvio-orageuse ou de pluies particulièrement intenses.



Des pluies de saison sur l'Est et d'éventuels orages localisés pourront encore concerner le territoire au cours de la journée et jusqu'à demain, mercredi 13 janvier.



En conséquence, la prudence reste de mise et il est recommandé de :



continuer à se tenir instamment informé de la situation météorologique,



ne pas franchir les radiers submergés ou les ravines en crues,



ne pas toucher aux fils électriques tombés au sol,



s'assurer que la circulation est autorisée et ne prendre son véhicule qu'en cas de nécessité,



faire attention à la qualité de l'eau que vous buvez.



