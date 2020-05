Société Levée de confinement: De nouvelles modalités d’accueil pour les clients/locataires de la SIDR Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 20:52 | Lu 70 fois





De nouvelles mesures d’organisation sont en vigueur dans ses six agences et antennes de proximité à partir du lundi 11 mai 2020. Les agences accueilleront les locataires uniquement sur rendez-vous. Par internet ou par téléphone les clients peuvent demander un rendez-vous téléphonique personnalisé ou se rendre en rendez-vous à l’agence.



Durant la période d’urgence sanitaire, la SIDR invite à privilégier les démarches en ligne sans contact depuis le site 0970 28 92 35.



Pour la sécurité des locataires et celle de notre personnel, des consignes sanitaires seront à respecter lors d'un rendez-vous en agence : distanciation physique et gestes barrières, port du masque obligatoire et désinfection des mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition.



Nous rappelons également aux familles qu’elles peuvent toujours inscrire gratuitement leurs enfants scolarisés du CP à la Terminale sur la plateforme d’aide aux devoirs, accessible à l’adresse



La SIDR remercie sa clientèle de sa compréhension et tient à assurer qu’elle met tout en œuvre pour les accueillir à nouveau dans les meilleures conditions.



