"Leur seul but : affronter des policiers"

"Ce mardi soir, lors des émeutes, alors que les policiers du GIPN essuyaient des jets de galets, une grenade a explosé à l'intérieur du véhicule. Un policier du GIPN a été grièvement blessé à la main et les 3 autres ont été légèrement blessés.



Alliance Police Nationale n'a eu de cesse de revendiquer des renforts. Cela fait 4 jours que les collègues enchaînent des vacations de 12h voir plus.



En face de nous des jeunes déterminés sans aucune revendication. Leur seul but c'est de casser, brûler et d'affronter des policiers.



Aujourd'hui on a dans la famille Police un des nôtres qui perd gros. Les collègues sont sous le choc. On est resté très tard pour accompagner les collègues. Nous regrettons que notre hiérarchie ne se soit pas déplacée.



Alliance tiens à souligner l'engagement du collègue et son professionnalisme.

Alliance apporte son soutien à tous les collègues engagés

Alliance demande des renforts pérennes pour que cela n'arrive plus."



Idriss Rangassamy

Alliance Police Nationale

Secrétaire départemental