A la Une . Leucose bovine : Les éleveurs veulent des aides pour des bêtes saines

Ils étaient une dizaine d’éleveurs à se mobiliser ce jeudi matin devant les grilles de la DAAF à Saint-Pierre pour demander plus de soutien de la part de l’Etat. Alors que les autorités se sont donné quatre ans pour éradiquer le virus dans l’île, les agriculteurs, soutenus par la CGPER, demandent plus d’aides pour importer des bêtes saines. Par Maxime Bonnet - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 15:49

Malgré une pluie battante, les éleveurs ont bien répondu présent ce jeudi matin devant les grilles de l’antenne Sud de la DAAF. À l’appel de la CGPER et de l’Association des Éleveurs indépendants de la Réunion, ils sont venus protester contre le manque de soutien de l’Etat, alors qu’on exige d’eux des cheptels sains.



Les éleveurs font en effet face à deux problèmes de fond. D’une part, La Réunion ne produit pas assez de bêtes saines pour répondre à la demande. Et d’un autre côté, l’importation de bovins depuis des élevages métropolitains se fait à un prix exorbitant. "On est à près de 9.000 euros pour faire venir un animal en respectant le protocole sanitaire. Cette charge ne peut pas reposer sur les seules épaules des éleveurs", s’agace Jean-Michel Moutama, président de la CGPER.



" On demande à La Réunion de faire en 4 ans ce que l’Hexagone a fait en 25"



"Il y a plus de 700 élevages indépendants sur l’île, et pour la plupart il s’agit de petites exploitations. L’élevage permet très souvent de maintenir l’équilibre financier. Aujourd’hui, l’enveloppe d’aides à l’importation d’animaux vivants n’est que de 700.000 euros pour tout l’Outre-mer. Ce n’est pas assez", poursuit le syndicaliste. "On doit reconstituer le cheptel local, mais sans aide. Éradiquer c’est bien, mais le plan proposé par l’Etat demande à La Réunion de faire ce que l’Hexagone a fait en 25 ans. On doit plus accompagner les éleveurs", rappelle Jean-Michel Moutama. Une motion a également été déposée auprès de la sous-préfecture de Saint-Pierre, pour alerter sur la situation des éleveurs péi.