Leucose bovine : Jean-Hugues Ratenon demande au préfet de s'expliquer

Monsieur le Préfet,



Devant l'inquiétude et le désespoir de certains éleveurs qui m'ont interpellé, je vous ai adressé un courrier mercredi dernier vous faisant part de mes interrogations sur cette crise de la leucose bovine qui a ruiné plusieurs éleveurs. Je vous demandais dans le même temps de présider une réunion que je souhaite toujours organiser à la Préfecture réunissant l'ensemble des acteurs de la filière. Cela nous permettrait à tous d'être au même niveau d'informations, de faire le point sur la maladie, de voir s'il y a eu négligence et de qui, et de proposer des mesures pour relancer la filière bovine.



Au lendemain de la réception de ma demande, vous avez organisé une opération de communication à la Plaine des Cafres ce jeudi et aviez tenu des propos insultants, je cite : « cette polémique a été lancée par des ignorants qui agissent par calcul ». J'ai pensé que c'était un dérapage de votre part repris par des journalistes et que suite à cela, vous alliez rectifier. 48 heures ont passé et il n'y a eu aucun démenti de votre part.



Monsieur le Préfet, de tels jugements sont indignes d’un représentant de l'État. Aussi, j’aimerais savoir qui sont ces « ignorants » ?

Si demander des informations, des assurances, pour lever des doutes sur la qualité de la viande relèvent pour vous des faits « d'ignorants » qui agiraient par « calcul », j'aimerais là aussi Mr le Préfet que vous m'apportiez des explications. De quel calcul sous entendez-vous ?



Des études font état de risques pour l'Homme à consommer cette viande contaminée. Vous balayez cela d'un revers de main en décrétant qu'il n'y a aucun danger. Sur quoi vous appuyez vous pour être aussi affirmatif ? Avez-vous fait des études pour cela? Si oui, pouvez-vous l’exposer publiquement dans un débat contradictoire ?



Quand il s'agit de la santé, le moindre petit doute est interdit et le principe de précaution est de mise.



Quand des acteurs économiques appellent au secours, l'État doit remplir sa mission de solidarité.



Je le répète, beaucoup d’éleveurs ont perdu leur cheptel et ont été ruiné à cause de cette maladie. Pouvez-vous prouver le contraire et continuer à affirmer que c’est « une polémique d’ignorant » ?



En conclusion Monsieur le Préfet, quand un représentant de la Nation demande de la clarification aux acteurs et, à l'État d’assurer la tenue d’une table ronde, il est inadmissible que vous répondiez par l’insulte.



C'est pourquoi Monsieur le Préfet, qu’il est urgent à mon sens que vous vous expliquiez publiquement sur vos propos et en ma présence dans les plus brefs délais.



Dans cette attente, je vous prie d'agréer Monsieur le Préfet l'expression de mes salutations respectueuses.