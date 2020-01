Courrier des lecteurs Leucose bovice: Le CLCV et l'UFC-Que choisir interpelle le préfet Les présidents des associations de consommateurs CLCV et UFC-Que choisir interpellent le préfet sur le plan de maîtrise sanitaire globale. Voici le courrier qu'ils ont adressé au représentant de l'Etat :

À Monsieur le Préfet, Représentant du Gouvernement,



Nous avons le 28 octobre 2019 fait part, à Monsieur le directeur de la DAAFR, de notre

satisfaction, suite à l'annonce par le Président de la République d'un plan de sécurité sanitaire globale avec l'objectif d'éradiquer la leucose d'ici 4 ans.



Selon les propos du directeur de la DAAFR ce plan de maîtrise sanitaire (PGMSB : plan

global de maîtrise sanitaire bovine) est engagé depuis 2015 et il y est démontré que l'on peut

techniquement assainir la leucose (sans re-contamination) à la fois dans un cheptel laitier et dans un cheptel viande.



Nous nous permettons de vous rappeler que sur ce même courrier adressé à la DAAFR il y

plus de deux mois (28/10/2019) nous avons exprimé nos souhaits d' être rapidement informés sur les modalités d’application mises en place par les services de l’État pour que l’objectif annoncé par le Président de la La République (éradication en 4 ans) puisse aboutir dans les délais.



Nous souhaitions également être informés régulièrement des résultats des différentes étapes qui conduirons a la réalisation de cet objectif à l'étude...depuis 2015 !



Nous tenons à faire une mise au point qui nous semble importante : les services de l’État

affirment (document qui nous a été remis en aout dernier : "Focus sur la Leucose"):

"Les animaux porteurs ne sont donc pas malades. On parle dans ce cas d’animaux porteurs sains. "



Nous tenons à leur rappeler le règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 qui défini le terme "malade" à l'article 4 :

16) «maladie», l'apparition d'infections et d'infestations chez des animaux, accompagnées ou non de signes cliniques ou pathologiques et provoquées par un ou plusieurs agents pathogènes;

17) «agent pathogène», un pathogène transmissible aux animaux ou aux êtres humains susceptible de provoquer une maladie chez les animaux;

En conséquence un bovin infesté par le virus de la leucose est un animal malade.



A ce jour nous n'avons reçu aucune information, aucun calendrier, sur la mise en route de ce plan.



Nous vous faisons part, à nouveau, de notre souci d'une meilleure communication des services de l’État vis-à vis du consommateur.



Dans l'attente de vous lire nous vous prions de croire Monsieur le Préfet, en l'assurance de nos respectueuses salutations.



CLCV REUNION UFC Que Choisir OI

CLCV REUNION UFC Que Choisir OI

Le Président Philippe COURQUET Le Président Jean-Pierre LAJOIE







