Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Leu bilan 2020-2023 : le nouvel élan Trois ans de mandature au service et pour les Saint-Leusiens





Cela s’est fait à travers une conférence de presse tenue à l’auditorium de la médiathèque Baguett’ durant laquelle une vidéo a été diffusée et le Maire s’est exprimé. Toujours à l’occasion de cette date anniversaire un magazine spécial a été édité et distribué dans les boîtes aux lettres de Saint-Leu.



Le redressement des comptes



Bruno Domen a, en introduction, rappelé le contexte sanitaire difficile de début de mandat avant de mettre l’accent sur le plan de redressement financier nécessaire pour la collectivité. Le redressement des comptes a permis de retrouver une capacité d’investissement : « Cette politique courageuse commence à porter ces fruits car nous avons, en même temps qu’une diminution de nos dettes, une augmentation de notre épargne» a explicité le Maire de Saint-Leu.



L’union des énergies



Bruno Domen a évoqué le contexte qui isolait politiquement la commune jusqu’à son accession au fauteuil de Maire : « Autre défi fondamental qui a été relevé : celui de renouer le dialogue avec l’ensemble des partenaires. A cause des querelles politiciennes, et loin de l’intérêt de notre population, ce sont des millions d’euros d’investissements que Saint-Leu a perdus. Il n’était pas question de poursuivre ainsi». Et Bruno Domen de citer tous les projets avec leTCO, le Département, la Région et l’Europe mais aussi les privés et les associations qui caractérisent l’union des énergies au service de Saint-Leu.



L’environnement au cœur des préoccupations



C’est le projet phare du Grand Stella qui accueillera près de 100 000 arbres dans les années à venir, les projets éducatifs autour du développement durable, la lutte contre les dépôts sauvages, la labellisation de la plage du Centre, l’Aire Marine Educative, les Aires Terrestres Educatives, la plus grande foret scolaire de l’île, … Bruno Domen a déclaré : « Ce que nous constatons avec joie, c’est l’incroyable engouement, mobilisation et implication citoyenne autour de ces enjeux ».



L’éducation, un axe prioritaire



Les investissements pour l’éducation sont importants avec la réhabilitation du bâti scolaire et des cantines, les moyens pour les écoles, l’accès à la culture avec la signature du Contrat Local d’Éducation Artistique, l’extension du Programme de Réussite Éducative.



Une Ville solidaire



Les actions publiques relatives à la qualité de vie et à la solidarité ont été renforcées envers les publics fragiles et le Maire d’étayer ses propos par des données significatives: « 31 000 repas portés à domicile, près de 3 000 améliorations de logement, 700 000 euros d’aides. L’action du CCAS de Saint-Leu a été intense. Elle demeure au service de nos séniors que lé bien gayar à Saint-Leu, avec des ateliers, des déjeuners dansants, l’élection miss mamie et mister papi, ou encore la sensibilisation à la sécurité et la journée du handicap ».



Le tissu associatif a également été mis en exergue : « pas un week-end sans manifestation sportive ou culturelle », dixit Bruno Domen. Ces associations, la Ville les accompagne via les équipements publics, les subventions et la logistique. Le Maire a rappelé les décisions réglementaires qui ont permis la reprise du surf sur la mythique gauche de Saint-Leu.



Successivement, de nombreuses promesses de campagne ont été réalisées et citées ce matin par Bruno Domen comme le Service d’Aide & d’Accompagnement aux Familles Endeuillées, et l’extension du cimetière de Saint-leu.

Saint-Leu avance du littoral au sommet !



Sur le plan de l’aménagement, de nombreux travaux ont changé le visage de Saint-Leu ; des ronds-points d’entrées de villes jusqu’aux projets structurants. Le Maire a évoqué « la station de potabilisation de Maduran qui règlera définitivement les problèmes de qualité de l’eau sur Saint-Leu, le réseau d’eaux usées en centre-ville. Je rappelle quand même que ce sont deux projets pour lesquels la Ville était mise en demeure d’effectuer les travaux depuis plus de 20 ans ! Ces travaux de réseaux, il y en a eu aussi sur Colimaçons, Grand Fond, Piton. Sur le centre-ville, les travaux sont un préalable à tout projet de modernisation du cœur de ville. Il y a eu aussi l’extension de la Zone d’activités de la Pointe des Châteaux, avec la ZAC Portail, un cœur économique créateur d’emplois».



D’autres projets sont en cours dans les hauts avec notamment l’aménagement du bourg du Plate et la réhabilitation de ses cantines scolaires à l’image du centre-ville, à mi-pente avec la rénovation du Séchoir ou encore par la poursuite des travaux de sécurisation piétonne aux Camélias.



Saint-Leu rayonne



Passé la crise sanitaire, les manifestations emblématiques de Saint-Leu ont retrouvé leur place : nouvel an chinois, chasse aux œufs, nouvel an tamoul, tempo festival, fête de la musique, fêtes de quartier, fête de la Salette, Dipavali, fête du terroir, fête du 20 décembre, …



En conclusion, Bruno Domen a remercié l’engagement des élus, des agents, des collectivités partenaires, des institutions, des associations, des privés et évidemment les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens.



«Les engagements que nous avons pris sont d’ores et déjà tenus, en grande partie. Il y a encore à faire, bien sûr…beaucoup de travail qui nous attend. L’avenir est prometteur et je nous souhaite de garder quotidiennement à l’esprit cette volonté de faire encore et toujours mieux ».

