Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Leu Tempo Festival, un gayar bat’karé artistik du 18 au 21 mai





En raison des travaux en cours en centre-ville de Saint-Leu, cette édition se veut tentaculaire. Un véritable bat’karé artistik entre le Musée Stella Matutina, le Conservatoire Botanique de Mascarin, la Ravine et le Parc du 20 décembre, village du festival. L’occasion de visiter plusieurs sites remarquables du territoire saint-leusien en utilisant les transports en commun dédiés.



Cette année, Leu Tempo débutera le jeudi 18 pour se terminer le dimanche 21 mai.



Pas de Fèt dann somin donc mais la Ville de Saint-Leu propose au public Leu Tempo’pulaire, un plateau exceptionnel et gratuit sur le parvis de la Mairie le samedi 20 Mai. Alain Ramanisum et Laura Beg feront le déplacement de l’île Maurice pour nous faire danser et chanter sur leurs plus beaux ségas.



Côté péi, nous aurons l’honneur d’accueillir Séga’el accompagnée pour l’occasion par Ban’ Makwalé et les Tambours Sacrés et Kaf Malbar. En ouverture après les DJ Saint-Leusiens, vous aurez l’occasion de découvrir Crédo Trio « un nouveau groupe de reggae à capella au destin prometteur » dixit Johnny Hospital leur manager. Rendez-vous dès 19h30 sur le parvis de la Mairie pour une soirée qui s’annonce festive et mémorable !



Du 18 au 21 Mai, le village du Festival s’installera dans le Parc du 20 décembre. Vous y trouverez désormais l’Arrosoir, l’espace dédié à nos marmailles pour un maximum d’interactivité.



La scène Amatéranlèr, rendez-vous incontournable du parvis côtoiera les sauts périlleux de Cirquons Flex et Maga, un spectacle de danses de rue. Mais c’est à La Ravine que vous frissonnerez dès l’ouverture du festival avec un spectacle de cirque et de Montgolfière à 40 mètres de haut où des acrobates hors pair vous feront trembler de joie. En préambule de ce spectacle qui accueillera de nombreux spectateurs, place aux associations saint-leusiennes qui paraderont sur la scène. Cette soirée sera réitérée en clôture de festival.



Entre temps, la Ravine accueillera une symphonie originale pour klaxons et un cabaret excentrique. Le Séchoir propose également des concerts de Matarom, Second Brain, Ctznkane, Ziskakan, Maya Kamaty (DJ Set) ou encore Equality Sound System. L’ambiance maloya sera à son apogée dans le Parc du 20 décembre avec Kabar Jako en électro Maloya et la Fanfare Eyo’Nlé.



Au Musée Stella Matutina, une trapéziste sera installée à 15 mètres de haut pour un vol au-dessus des machines de l’usine. Deux autres spectacles seront donnés au musée à savoir “L’Amour de Phèdre” et “La Boule ou l’effet boule de cirque” ; on ne reconnaît alors plus qui supporte qui ?!



Pour Pierre Guinet le 1er Adjoint au Maire un seul mot d’ordre du 18 au 21 mai pour les festivaliers : « Dans le centre-ville comme dans les hauts, allons faire rayonner la Culture à Saint-Leu. Gayar Tempo Festival zot’ tout’ ! ».



Retrouvez le programme ici : La conférence de présentation du Leu Tempo Festival 2023 s’est tenue ce mardi 9 Mai à l’auditorium de la médiathèque Baguett’, en présence de Pierre Guinet, 1er Adjoint au Maire, Roxanne Pausé-Damour, Vice-présidente du TCO déléguée à la Culture, Lékip Séchoir ainsi qu’une partie des artistes programmés pour cette édition 2023.En raison des travaux en cours en centre-ville de Saint-Leu, cette édition se veut tentaculaire. Un véritable bat’karé artistik entre le Musée Stella Matutina, le Conservatoire Botanique de Mascarin, la Ravine et le Parc du 20 décembre, village du festival. L’occasion de visiter plusieurs sites remarquables du territoire saint-leusien en utilisant les transports en commun dédiés.Pas de Fèt dann somin donc mais la Ville de Saint-Leu propose au public Leu Tempo’pulaire, un plateau exceptionnel et gratuit sur le parvis de la Mairie le samedi 20 Mai. Alain Ramanisum et Laura Beg feront le déplacement de l’île Maurice pour nous faire danser et chanter sur leurs plus beaux ségas.Côté péi, nous aurons l’honneur d’accueillir Séga’el accompagnée pour l’occasion par Ban’ Makwalé et les Tambours Sacrés et Kaf Malbar. En ouverture après les DJ Saint-Leusiens, vous aurez l’occasion de découvrir Crédo Trio « un nouveau groupe de reggae à capella au destin prometteur » dixit Johnny Hospital leur manager. Rendez-vous dès 19h30 sur le parvis de la Mairie pour une soirée qui s’annonce festive et mémorable !Du 18 au 21 Mai, le village du Festival s’installera dans le Parc du 20 décembre. Vous y trouverez désormais l’Arrosoir, l’espace dédié à nos marmailles pour un maximum d’interactivité.La scène Amatéranlèr, rendez-vous incontournable du parvis côtoiera les sauts périlleux de Cirquons Flex et Maga, un spectacle de danses de rue. Mais c’est à La Ravine que vous frissonnerez dès l’ouverture du festival avec un spectacle de cirque et de Montgolfière à 40 mètres de haut où des acrobates hors pair vous feront trembler de joie. En préambule de ce spectacle qui accueillera de nombreux spectateurs, place aux associations saint-leusiennes qui paraderont sur la scène. Cette soirée sera réitérée en clôture de festival.Entre temps, la Ravine accueillera une symphonie originale pour klaxons et un cabaret excentrique. Le Séchoir propose également des concerts de Matarom, Second Brain, Ctznkane, Ziskakan, Maya Kamaty (DJ Set) ou encore Equality Sound System. L’ambiance maloya sera à son apogée dans le Parc du 20 décembre avec Kabar Jako en électro Maloya et la Fanfare Eyo’Nlé.Au Musée Stella Matutina, une trapéziste sera installée à 15 mètres de haut pour un vol au-dessus des machines de l’usine. Deux autres spectacles seront donnés au musée à savoir “L’Amour de Phèdre” et “La Boule ou l’effet boule de cirque” ; on ne reconnaît alors plus qui supporte qui ?!Pour Pierre Guinet le 1er Adjoint au Maire un seul mot d’ordre du 18 au 21 mai pour les festivaliers : « Dans le centre-ville comme dans les hauts, allons faire rayonner la Culture à Saint-Leu. Gayar Tempo Festival zot’ tout’ ! ».Retrouvez le programme ici : https://www.lesechoir.com/leu-tempo-2023/





Dans la même rubrique : < > Nuit des musées à Saint Leu 2023 : Programme, dates et horaires Marie-Elise Gasp célèbre ses 100 ans