Leu Tempo Festival et fait son grand retour !





La Ville de Saint-Leu et le Séchoir ainsi que tous leurs partenaires publics et privés, vous invitent à un voyage de 4 jours. Destination : le spectacle vivant ! Théâtre, cirque, performances artistiques, parade et concerts : le cœur de Saint-Leu va tantôt s’émouvoir, tantôt battre sur des rythmes de batucada… Ce savant mélange d’univers, d’ambiances, de propositions artistiques : c’est ça la force du Leu Tempo Festival et c’est cette diversité qu’on aime !



Comme chaque année, le festival sera clôturé en beauté avec la traditionnelle Fèt dann somin. Le concept ? Artistes, échassiers, cracheurs de feu, fanfare, associations défilent en centre-ville de Saint-Leu. Le départ sera donné depuis la Mairie à 20h et la parade arpentera l’avenue Général Lambert pour une joyeuse traversée qui s’annonce juste magique avec notamment la participation de Picto Facto.



Autre point fort de la Fèt dann somin : les scènes rock, électro, musique péi que le public pourra retrouver en se baladant « dann somin ». La Ville de Saint-Leu fera la part belle à la musique locale avec un grand concert sur le parvis de la Mairie dès 21h le samedi 21 mai.

