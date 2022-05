Leu Tempo Festival : circulation & infos pratiques

Le Séchoir en collaboration avec la Ville de Saint-Leu, organise Leu Tempo Festival du 18 au 21 Mai 2022. Après deux années de crise sanitaire, nous fêtons le grand retour d’un événement culturel d’envergure pour Saint-Leu et pour La Réunion.



L’organisation de cette manifestation nécessite la mise en place d’un dispositif spécial concernant le stationnement et la circulation en centre-ville. Afin de désengorger le centre-ville, des parkings surveillés situés aux entrées nord et sud seront ouverts au public à l’occasion de la Fèt dann somin, le samedi 21 Mai. Dès 18h, des navettes gratuites déployées par le TCO assureront la liaison entre les parkings surveillés et le centre-ville. Des renforts de lignes sont également prévus par Kar’ouest pendant le festival. Focus sur le dispositif détaillé ci-après.



Dispositif spécial « Festival »



Du jeudi 19 au vendredi 20 mai, de 14h à 21h et le samedi 21 mai, de 14h à 17h30

→ Circulation interdite sur la rue Compagnie des Indes



Du vendredi 20 mai à 18h au dimanche 22 mai à 05h

→ Stationnement interdit sur le parking situé devant le stade de football Christol Marivan, rue du Général Lambert



Le samedi 21 mai de 13h jusqu’au dimanche 22 mai à 05h

→ Circulation et stationnement interdits sur la rue de la Marine et dans les parkings attenants



Dispositif spécial « Fèt dann somin »



LE SAMEDI 21 MAI



Du samedi 21 mai 18h, au dimanche 22 mai 05h du matin

Stationnement interdit sans interruption sur :

→ La rue du Général Lambert du rond-point nord au Chemin Dubuisson, ainsi que sur les parkings attenant à cette voie

→ La rue du Lagon aux deux premiers équipements devant le N°54 et 56

→ Le boulevard de l’Océan dans sa portion entre le boulevard Bonnier et la rue du Lagon de part et d’autre de la chaussée



Circulation interdite de 19h à 05h du matin sauf riverains sur :

Rue Waldeck Rousseau – Rue Barrelier – Rue de la Salette – ruelle Rivière – rue Gaspard – Rue Archambaud – rue Saint-Michel - rue Désert Dennemont – rue de la Croix – venelle des Girimbelles – rue Pierre Hibon – rue des Capucins – Boulevard Bonnier, portion comprise entre son intersection avec la rue du Général Lambert et son intersection avec la rue de la Compagnie des Indes – rue de l’Etang – Rue Commandant Legros – avenue de Châteauvieux – rue de la Marine



Circulation interdite de 19h à 05h sur la rue du Général Lambert (RN1A) du rond-point entrée Nord au chemin Lacroix au Sud.



→ De 18h à 19h, seuls les véhicules quittant la rue du Général Lambert, pourront circuler sur cette voie (départ).

→ De 19h à 02h, un sens unique sera instauré dans le sens Nord/Sud par la rue de la Compagnie des Indes, le boulevard Bonnier, la rue de l’Océan et la rue du Général Lambert.

→ De 19h à 02h, un sens unique sera instauré dans le sens Sud/Nord par la rue Haute depuis le Chemin Dubuisson jusqu’au rond-point Nord.



Circulation en sens unique de 19h à 05h :

→ sur le chemin Dubuisson entre la rue du Général Lambert et la rue Haute dans le sens rue Haute → rue du Général Lambert.

→ sur la rue du Général Lambert entre la rue de la Croix et l'intersection formée par la rue du Général Lambert et la rue Haute (sens Nord/Sud).



Parkings surveillés et navettes gratuites pour la Fèt dann somin



Des navettes gratuites pour le centre-ville

Pour réduire la circulation des véhicules dans le centre de Saint-Leu, la Ville de Saint-Leu et le TCO ont mis en place un dispositif associant parkings surveillés et navettes gratuites. Situés aux deux entrées de ville, ces espaces de parking seront surveillés par un service de gardiennage avec la présence de maîtres-chiens. Une fois leur véhicule garé, les festivaliers pourront emprunter dès 18h, la navette pour se rendre en centre-ville.



Entrée NORD : Départ navette “Arrêt Kélonia” / Arrivée “rond-point Nord”, de 18h à 02h du matin

→ Parking à proximité de la Résidence Gabrielle

→ Parking de Kélonia (parking du haut)

→ Délaissé de l’ancienne 4 voies de la Pointe des Châteaux



Entrée SUD : Départ navette “Arrêt Pointe au Sel” / Arrivée “Ravine Saint-Leu”, de 18h à 02h du matin

→ Parking du cimetière de Saint-Leu

→ Délaissé de l’ancienne 4 voies de la Pointe au Sel



Le TCO met en place des renforts des lignes 30, 32 et 42 en soirée pour les 19, 20 et 21 mai 2022 avec un dispositif renforcé pour la Fèt dann somin. Rendez-vous sur le site internet de Kar’ouest pour plus d’informations.