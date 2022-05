Leu Tempo Festival : c’est parti pour 4 jours de rêve général !

Nous y sommes ! Ce mardi 17 mai, le Séchoir et la Ville de Saint-Leu ont présenté la 22e édition du Leu Tempo Festival. C’est dans le tout nouvel auditorium de la ville, attenant à la Médiathèque Baguett’, que cette conférence de presse s’est déroulée. Tout un symbole. Bruno Domen a tenu à rendre hommage à Patrick Gérard Huguet, dit Baguett’, « un grand monsieur » de la culture qui a été à l’origine du Tempo Festival.



Après deux années difficiles, marquées par la crise covid, c’est le grand retour du spectacle vivant à Saint-Leu et à La Réunion… De l’avis de tous, il était temps ! Le cœur de Saint-Leu va battre intensément au rythme du Tempo Festival pendant 4 jours de fête, de cirque, de musique, de théâtre, de rêve général comme le dit Lékip Séchoir !



La Présidente du Séchoir, Patricia Payet, a tenu à souligner la qualité du partenariat avec la Ville de Saint-Leu tout comme le Maire qui a salué les liens forts tissés au fil des derniers mois avec le Séchoir. Cette belle synergie s’est manifestée à tous les niveaux d’intervention. Le personnel communal, Lékip Séchoir, les partenaires : tout le monde la met’ la main ansanm pour offrir au public une 22e édition qui restera dans les annales ! Le Séchoir propose cette année une très grande majorité de spectacles gratuits. Tout se passe en centre-ville pour permettre aux familles de laisser la voiture et de parcourir le festival à pied.



Cette année encore, la Municipalité organise avec le Séchoir la Fèt Dann Somin, l’événement de clôture du festival qui rassemblera le samedi 21 mai plus de 15 000 personnes en centre-ville.



C’est un instant de fête et d’unité qui mettra à l’honneur les associations de Saint-Leu, les artistes, les bénévoles lors de la grande parade qui traversera l’avenue Général Lambert. Sur le parvis de la mairie, et non plus sur le terrain de football comme par le passé, le public pourra retrouver une grande scène avec, en concert, nos artistes locaux. Séga, musique urbaine, show DJ : toutes les ambiances seront mises à l’honneur !



Côté pratique, pour permettre le bon déroulement de la Fèt Dann Somin, un plan de circulation a été mis en place en centre-ville. La rue du Général Lambert sera fermée de 19h à 05h du matin du rond-point nord au carrefour RN1 / Chemin Dubuisson au sud. Le stationnement y sera interdit depuis 18h pour libérer le centre-ville des voitures.



Cette année, nous déployons un système de navettes gratuites entre le centre-ville et les entrées de ville en appui avec le TCO. Dès 18h, les festivaliers pourront se garer dans les parkings surveillés situés à l’entrée nord et à l’entrée sud et emprunter jusqu’à 2h du matin, les bus mis à leur disposition pour rejoindre le centre de Saint-Leu. Du 19 au 21 mai, Kar’ouest prévoit aussi des renforcements de ligne en soirée.



Un gayar Tempo Festival zot’ tout’ !