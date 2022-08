Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Leu RDV citoyen – Réhabilitation du gymnase et de la salle polyvalente de la Chaloupe Bruno Domen, Maire de Saint-Leu et les élus Bertrand Maillot, Pascaline Soret, Bruno Lauret et Josian Zettor, accompagnés des services techniques de la Ville, se sont rendus à la Chaloupe hier, mercredi 10 août 2022.

Rendez-vous était donné aux riverains pour présenter les travaux de réhabilitation du gymnase et de la salle polyvalente de la Chaloupe.

En effet, l’état actuel du bâtiment nécessite une réhabilitation globale ainsi qu’une remise aux normes complète des installations et de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Le gymnase ainsi que la salle polyvalente sont des lieux qui tiennent une place particulière dans le cœur des habitants de la Chaloupe. Certains s’y sont mariés, ont célébré des baptêmes, des anniversaires, des associations sportives ont vécu des moments marquants de compétition dans l’enceinte du gymnase.

Pour le Maire Bruno Domen, “c’est une belle avancée pour le quartier de la Chaloupe. L’équipement devenait vétuste, il était essentiel de le remettre aux normes. C’est une opération d’envergure pour la commune de Saint-Leu. On avait à cœur de permettre aux usagers de bénéficier de nouveaux espaces, sécurisés, modernes où les sportifs, les scolaires et les acteurs associatifs se sentent bien.”

L’estimation prévisionnelle de l’opération est de 1 300 000 € HT (1 410 500 € TTC). L’opération bénéficie du soutien à l’investissement public local (DSIL) à hauteur de 560 000 € de participation de l’Etat. Le chantier débute ce mardi 16 août pour une durée de 8 mois hors période de préparation et hors congés légaux du BTP. L’ouverture au public est prévue en juillet 2023.







