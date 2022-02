Lettre pour l'Étang-Salé

Aujourd’hui encore dans notre île, une femme sur trois déclare avoir subi au moins une fois un fait de violence morale ou physique sur son lieu de travail, dans la rue ou tout autre espace public voire même à son domicile. Et cela qu’elle soit seule ou en compagnie de ses enfants.



Ce fléau reste donc un sujet d’actualité qui malheureusement au lieu de tendre à disparaître ne fait que s’aggraver. Et, à La Réunion les chiffres sont bien plus inquiétants qu’en Métropole où une femme sur quatre se dit concernée.



Moi qui ai 32 ans, j’ai été outré par les propos du candidat Mathieu Hoarau, la tête de liste de LVC. Je suis d’autant plus scandalisé que je suis père d’une petite fille ! Quoi, la femme serait un plat ? un cari ? un dessert ?



Pour ma part je dis NON ! Non, la Femme ce n’est pas cela ! La femme est une mère, une fille, une sœur, une épouse ou compagne, une présence indispensable dans notre vie de tous les jours. Une femme donne la vie, une femme est précieuse.



ET devoir aujourd’hui encore le justifier à cause du manque de respect envers les femmes qui ressort des propos de M Hoarau, la tête de liste de LVC, prouve bien que ce dernier n’a pas sa place à la tête de notre commune.



À vous tous habitants et habitantes de L’Étang-Salée, mes concitoyens et concitoyennes, je le dis : le chemin reste long, voire semble sans fin. Mais nous devons rester vigilants. Nous devons agir chacun et chacune à notre manière pour que les femmes soient considérées et traitées avec dignité.



Jamais, je ne pourrai expliquer à ma fille, jamais je ne pourrai lui faire comprendre que les habitants de L’ÉTANG-SALÉ, ceux de ma ville, ont pu voter pour mettre en place en tant que Premier magistrat de notre commune, un homme au comportement de macho et de misogyne. Monsieur Mathieu Hoarau et son équipe se proclament La voix du citoyen et le crient à tout va.



Moi, j’affirme qu’ils doivent plutôt revoir leur vision de la femme, de la citoyenneté mais aussi celle des hommes. Et je condamne fermement ces propos grossiers, vulgaires et révoltants.