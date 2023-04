Lettre ouverte sur le processus de sélection de la LRTT en vue des JIOI 2023

Les JIOI sont souvent le point culminant d’une mandature et c’est pour de nombreux licenciés le rêve d’une carrière amateur. On comprend donc tout le soin que l’on attache aux processus de recrutement. La LRTT a choisi une méthode avec des points et des compétitions, qui m’a semblé longue complexe et inefficace : mais elle a été votée et en tant que conseiller de ligue je me dois de la défendre. Certains athlètes ont choisi dès le début de ne pas participer, c’est leur choix mais il est définitif, car il n’est pas prévu de séances de rattrapage !



D’ailleurs cette mandature est sous le signe du renouveau dans le sérieux et le respect des procédures il me semble…

La première entorse très étonnante à ces fameuses règles de sélection est venue rapidement avec les déclarations ouvertes et répétée qu’une athlète n’en ferait de toute façon pas partie, la plus titrée de la Réunion, et sans aucune décision officielle ou s’appuyant sur une commission, une instance… rien !



Plus tard c’est chez les garçons que nous avons un deuxième point remarquable : le processus étant bien avancé, un des athlètes les plus en vue est évincé car un journaliste à retranscrit quelques paroles bien anodines de ce jeune homme. Bon c’est vrai qu’il y avait eu plusieurs différents entre cet athlète et la lrtt, mais encore une fois on est loin du processus voté.



Plus tard on est arrivé au bout des compétitions de sélection, et on connait enfin la liste définitive : c’est chez ces dames que la surprise arrive, on a bien une liste de 6 personnes, mais pas de remplaçante comme c’était prévu, et alors qu’une athlète peut officiellement y prétendre : que feront nous en cas de désistement, maladie ou autre…. Et bien on ne sait pas mais ce sera forcément or du règlement voté alors !

Peut-être que le plus beau est pour la fin ; les garçons eux ont une liste complète de 6 et 2 remplaçants, mais récemment deux se désistent, il reste donc deux places : heureusement nous avons deux remplaçants ! Et bien non, au même moment la ligue décide de les évincer sous prétexte de manque de motivation et sans donner d’arguments concrets.



On peut penser que la ligue cherche à renforcer son équipe, car elle a effectivement « perdu » d’une manière ou d’une autre 3 des meilleures filles sur 6 et 5 des meilleurs garçons sur 6 : chapeau !



Mais, la ligue de la droiture ne peut jeter son règlement à la poubelle quand il ne l’arrange plus. Éjecter les deux remplaçants qui ont peut-être raté une ou deux séances certes (nous n’avons aucun bilan chiffré)… mais pour mettre qui ? Des joueurs qui les ont toutes raté ? Qui ne se sont même pas engagé dans le processus sélectif ?



Alors messieurs dames, un peu de sérieux et de raison, certes ces règlements de sélections ne sont pas terribles mis ce sont les nôtres et nous les avons voté ; respectons-les.



Je ne me suis pas étendu sur l’origine des 5 personnes dont je parle, mais quand on sait qu’elles appartiennent toutes les 5 au même club, n’y a-t-il pas quand même question à se poser ?

Merci de votre attention.



Jacques Jean-Marc

Conseiller de la LRTT

Administrateur du CROS

Médaillé d’argent du mérite fédéral

Directeur sportif d’une Team privé

Ancien représentant de la FFTT à la Réunion

Ancien président de la LRTT

Éducateur sportif

Médaillé de bronze de la jeunesse et des sports