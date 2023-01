Lettre ouverte pour le développement du train à la réunion

Mesdames, Messieurs les autorités,



Nous vous écrivons aujourd'hui pour exprimer notre soutien à la construction d'une voie ferroviaire en plus d'une nouvelle route littorale. Nous croyons que cette infrastructure offrirait de nombreux avantages pour notre région, notamment en matière de réduction de la congestion routière, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de création d'emplois locaux. Selon les données de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) la congestion routière a un coût

économique de 1.7% de PIB par an dans les pays développés, cette voie ferroviaire permettrait d'alléger ce poids. De plus selon les calculs de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), le transport ferroviaire est 7 à 10 fois moins émetteur en gaz à effet de serre par tonne-kilomètre transporté par rapport au transport routier.



Les entreprises qui transportent des marchandises, ont out intérêt à disposer d'un moyen de transport efficace et abordable, et nous croyons que la voie ferroviaire remplirait ces critères. Nous sommes également conscients des avantages pour les voyageurs qui ont besoin d'un moyen de transport fiable et abordable. Selon une étude de l'Union Internationale des chemins de fer (UIC), le transport ferroviaire permet de désengorger les routes, de limiter les embouteillages, de réduire les temps de parcours, de baisser les coûts de transport et de limiter les émissions de gaz à effet de serre, tout en améliorant la qualité de vie des usagers.



En plus de cela, il est important de souligner que le nombre de véhicules à moteur utilisés à La Réunion augmente considérablement chaque année, contribuant à la congestion routière et à la pollution de l'air. Selon les données de la Préfecture de La Réunion, en 2020, il y avait près de 300.000 véhicules enregistrés sur l'île, et cette tendance continue à augmenter. Ce nombre élevé de véhicules utilisés sur des routes souvent congestionnées peut causer des retards importants, des coûts élevés pour les entreprises et des impacts négatifs sur la qualité de vie des habitants de La Réunion.



La mise en place d'une voie ferroviaire en plus de la nouvelle route littorale pourrait offrir une alternative efficace et écologique pour le transport des voyageurs et des marchandises, en réduisant le nombre de véhicules sur les routes et en contribuant à un meilleur air de qualité pour les habitants de l'île.



De plus, nous aimerions souligner que de nombreux projets similaires ont déjà été réalisés avec succès dans d'autres régions du monde. Par exemple, la France, avec le TGV, le Japon avec le Shinkansen et les USA, avec Amtrak, ont tous mis en place des réseaux ferroviaires efficaces et populaires qui ont considérablement amélioré les déplacements des personnes et des marchandises.



En outre, nous souhaitons souligner les avantages écologique de ce genre d'infrastructure en se basant sur les idées de Kropotkine, un penseur et défenseur de la coopération mutuelle. Selon lui, la coopération est un facteur clé pour le bien-être de la société, il serait donc logique de favoriser un système de transport mutualisé qui réduirait les impacts négatifs de la route sur l'environnement et les populations locales.



Nous vous proposons de discuter de cette idée de manière productive avec les habitants de l'ile et sollicitons que vous soumettiez des solutions pour réaliser cette infrastructure de manière efficiente. Nous sommes convaincus que cette voie ferroviaire offrirait de nombreux avantages pour notre région et nous espérons que vous donnerez suite à cette demande.



En résumé, la construction d'une voie ferroviaire en plus de la nouvelle route littorale permettrait de :



Réduire la congestion routière qui a un coût économique de 1.7% de PIB par an dans les pays développés



Limiter les émissions de gaz à effet de serre par le fait que le transport ferroviaire est 7 à 10 fois moins émetteur en gaz à effet de serre par tonne-kilomètre transporté par rapport au transport routier



Réactiver les emplois locaux liés à l'exploitation des voies ferrées



Favoriser le développement économique de la région



Contribuer à une réduction de la congestion routière et des émissions de gaz à effet de serre.



Améliorer la qualité de vie des habitants de l'île en réduisant les retards et la pollution de l'air causé par les véhicules à moteur.



Nous vous remercions pour l'attention que vous porterez à notre demande.



Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations

distinguées.