Lettre ouverte de l'UCNSR et de SMF à propos de l'annulation de la braderie de St-André

Monsieur le Maire,



Nous avons appris une nouvelle annulation de la braderie commerciale traditionnelle d'avril à Saint-André, cette fois pour cause de “semaine sainte”.



Comme nous le soulignons régulièrement les braderies commerciales de la Réunion sont des éléments culturels et économiques uniques en leur genre au regard de leur durée, de leur forme. A ce titre et compte tenu de l'engouement populaire qu'elles suscitent elles devraient être défendues bec et ongles par les élus.



De même que vos commerçants sédentaires ont prévus des stocks pour avril, les commerçants ambulants animant régulièrement vos événements ont pris eux aussi leurs dispositions. Le report de la manifestation en juin n'est pas une solution défendable. En juin il y a déjà un programme de manifestations culturelles et économiques traditionnelles. Nous sommes, nous aussi, des professionnels organisés.



Il est possible de maintenir cette braderie en avril. Que le Vendredi Saint soit une journée “OFF”, sans braderie, une journée où pourrait se dérouler les manifestations religieuses. Mais en aucun cas l'équipe municipale qui sera élue le 22 mars 2020 ne peut priver les quelques 70 commerçants ambulants, pères et mères de famille, fidèles animateurs de votre ville, du droit de travailler en Avril. Ni laisser vos commerçants propriétaires de magasins à Saint-André supporter le poids financiers de stocks prévus pour la manifestation.



Nous sommes très attachés à ce que cette braderie se déroule. Veuillez recevoir, Monsieur Le Maire, nos salutations respectueuses. L'Union des commerçants non sédentaires de La Réunion et le Syndicat des marchés de France Lu 41 fois







