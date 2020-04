Communiqué Lettre ouverte de Céline Sitouze

Sainte-Marie le 16 avril 2020



A l’attention de Mr Le Maire de Sainte-Marie Richard Nirlo



Monsieur le Maire,



En date du 23 mars je vous adressai un courrier vous sollicitant pour une commande groupée de masques. Je n’ai malheureusement pas eu de retour concernant cette proposition. Quelles actions avez-vous mis en place sur ce sujet. J’attends, comme de nombreux Sainte-Mariens, votre réponse sur ce dossier.



L’approvisionnement en masques au niveau mondial, est véritablement contraint du fait de la très forte demande. Et nous apprenons à travers différents médias que certains pays s’adonnent à des pratiques peu morales, peu solidaires en ces temps difficiles, n’hésitant pas à racheter au prix fort des commandes effectuées par d’autres!



Mais autant au début de cette épidémie, il y a tout juste un mois le port de celui-ci n’était pas indispensable, autant celui-ci est aujourd’hui fortement recommandé peut-être même demain sera-t-il obligatoire !



Les communes voisines, Saint-André et Saint-Denis, s’organisent et mettent en place un réseau de couturier.es pour la confection de masques à destination de leur population. La commune de Saint-Joseph, dès le début de l’épidémie avait fait réaliser des masques alternatifs.



Mais plus près de nous, au sein même de nos quartiers il y a de belles initiatives solidaires : l’association de la Découverte, où des femmes, des mères de famille ont réalisé des masques pour les offrir aux personnes âgées de la Découverte. L’association de la Confiance également qui a démontré une grande solidarité en offrant des masques aux différentes familles du quartier. Je veux saluer ici, l’engagement et la générosité de toutes ces personnes !



Je me permets donc à nouveau de vous solliciter aujourd’hui pour l’obtention de masques alternatifs en tissus pour toutes les Sainte-Mariennes et tous les Sainte-Mariens.



Dès à présent il vous appartient, à vous et à vos services, d’organiser un réseau, une chaîne de couturier.es en capacité de produire des masques sur le modèle validé par les services de l’Etat. De leur fournir les matières premières, notamment les tissus recommandés. La rémunération de ces personnes sera également un geste de solidarité de notre collectivité au regard du travail accompli !



Car à moins de 4 semaines de la fin du déconfinement, nous sommes très nombreux à ne pas en disposer. Ils ne feront pas tout mais combinés aux gestes barrières et aux mesures de distanciation, ils nous apporteront une protection supplémentaire !



Je compte sur vous Monsieur le Maire !



Céline SITOUZE

Conseillère municipale









