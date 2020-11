Communiqué Lettre ouverte aux candidats à la présidence de l'Université

Des professeurs, juristes et économistes, souhaitent interpeller les candidats à la présidence de l'Université sur l'article 3 bis de la loi de programmation de la Recherche. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 21 Novembre 2020 à 08:31 | Lu 108 fois

Chère Collègue, Madame le doyen,

Cher Collègue, Monsieur le Président,



Candidats à la Présidence de notre établissement, vous ne pouvez ignorer les débats entourant l’adoption de la LPR.



Vous ne pouvez non plus ignorer la vague de mécontentement que suscite la possibilité offerte aux établissements de recruter, à titre expérimental pendant quatre ans, des maîtres de conférences sans passer par la qualification nationale (art. 3 bis de la loi LPR).



Nous sommes convaincus de la dangerosité d’une telle possibilité pour notre établissement. La qualification nationale par le CNU est en effet la garantie que les futurs collègues présentent le niveau minimal pour enseigner et pour mener à bien des recherches. Se passer d’une telle garantie ouvre la porte à des recrutements pouvant être fondés sur des critères inavouables, parfaitement étrangers à ceux de la qualité et de l’excellence. Cela augure également l’éclatement du statut national des enseignants-chercheurs.



Nos étudiants et les diplômes que nous délivrons ne pourront qu’en souffrir.



En dépit de différentes actions, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche n’a pas entendu notre voix.



Dans l’attente du décret à la rédaction duquel nous restons attentifs, nous souhaitons attirer votre attention sur la gravité de cette procédure dérogatoire et connaître votre position sur ce sujet.



Vous avez tous les deux indiqué dans votre programme que vous étiez attachés à l’excellence et à la reconnaissance de nos diplômes. Nous ne pouvons que nous en féliciter.



Indépendamment de la motion de l’actuel CACr, communiquée hier, nous souhaiterions obtenir de votre part, et de la part des collègues inscrits sur vos listes au CAC et au CA, l’engagement écrit que, dans l’hypothèse d’une élection, vous ne recouriez pas à la mise en oeuvre de l’article 3 bis de la loi et vous vous engagiez à ne recruter, quelle que soit la section du CNU concernée, que des collègues ayant préalablement obtenu la qualification nationale.



Cette garantie nous paraît essentielle à la pérennité de l’excellence et de l’attractivité de nos formations. Elle nous paraît aussi essentielle au pacte de confiance que vous entendez bâtir.



Attendant de vous lire sur le sujet, nous vous prions, chers collègues, Madame le doyen Monsieur le président, d’être assurés de l’expression de nos vigilants sentiments.



C. Aubry de Maromont, Maître de conférences en droit privé

R. Bernard-Menoret, Maître de conférences en droit privé

T. Brugnon, PRCE en économie

E. Cadou, Maître de conférences en droit privé

S. Cazet, Maître de conférences en droit public

D. Connes, Maître de conférences en histoire du droit

Y. Croissant, Professeur en économie D. Deschamps,Maître de conférences en science politique

O. Dupéré, Maître de conférences en droit public

S. Farnoccia, Maître de conférences en droit privé

C. Fruteau, Maître de conférences en droit privé

A. Hachemi, Professeur en droit public

F. Hermet, Maître de conférences en économie

J.-F. Hoarau, Professeur en économie

F. Huet, Maître de conférences en économie

A. Jacques, Maître de conférences en économie

C. Kuhn, Maître de conférences en droit privé

J. Lassalle, Maître de conférences en droit public

M. Leveneur-Azémar, Professeur en droit privé

R. Loir, Maître de conférences en droit privé

B. Maillet, Professeur en économie

A. Mangiavillano, Professeur en droit public

M. Marteau-Petit, Professeur en droit privé

Z. Mehoumoud-Issop, Maître de conférences en économie

A. Parmentier, Professeur en économie

M. Paul, Maître de conférences en économie

C. Pomart, Maître de conférences en droit privé

H. Pongérard, Maître de conférences en droit public

O. Provini, Maître de conférences en science politique

P. Puig, Professeur en droit privé

F. Rakotondrahaso, Maître de conférences en droit public

E. Ralser, Professeur en droit privé

I. Ramdiale Soubaya, Maître de conférences en économie

J.-M. Rizzo, Maître de conférences en économie, doyen de la faculté de droit et d’économie

J.-B. Seube, Professeur de droit privé

H. Smaoui, Maître de conférences en économie

F. Yafil, PRAG en économie

A.-F. Zattara, Maître de conférences en droit privé.





