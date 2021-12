Courrier des lecteurs Lettre ouverte aux Réunionnais pour la cause animale

Par Lettre d’une Réunionnaise anonyme qui se dédie corps et âme à la cause animale avec le soutien d'APEBA - Publié le Vendredi 3 Décembre 2021 à 17:41

Lettre ouverte, aux Réunionnais, à la présidente de la région Huguette Bello, au procureur Véronique Denizot, au préfet Jacques Billant, aux maires des communes et au Général de brigade Yves Metayer.

Oté la Réunion, fo nou coz



Dans not’ ti péi, nous sommes une majorité à aimer les animaux, les considérer comme un membre de la famille et nous sommes inconsolables quand ils viennent à disparaître.



Ban na y apel not l ile l’île du diable ! Koz sérieux ? A nou le diab’ a coz zot y pens que nou le do moun sans ker ?

Ne serait ce pas formidable de prouver à tous, que la Réunion après avoir été accusé de mauvaise élève devienne la meilleure ? et faire un pied de nez à tous ? Les lois françaises ont évolué dans le sens de la protection animale mais malheureusement elle ne sont pas appliquées comme il se doit et les sanctions sont beaucoup trop légères.

Une volonté politique pourrait faire changer les choses en peu de temps. Proposons une table ronde avec tous les acteurs, les Interco, les mairies, les associations pour trouver une solution. Lé un problèm important et la solution ĺé entre zot mains. Nous sommes tous conscients que les animaux errants sont un fléau qui nuit à la société entière, ils sont responsables d’accidents sur la route, de poubelles déversées qui rendent les rues insalubres, d’attaques de chiens affamés. Mais qui en est responsable ? La faut lé chiens ? Ou la faut lé maîtres y laiss zot chiens dan chemin sans surveillance ou mieux encor zot y abandone a zot ? Si plusieurs mairies ont pris les problèmes à bras le corps certaines s'en désintéressent alors que leur impératif premier est de protéger la société et les compagnons de l’homme ?

Ban maîtres ek dirigeants nena zobligations aussi !



Bien sûr qu'il y a d’autres problèmes indispensables à résoudre, sachant que 38% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Mais n’a t’on pas trouvé des milliards pour construire une oeuvre pharaonique ? Ne serait ce pas prioritaire de solutionner aussi ces problèmes urgents et beaucoup moins couteux ?

La maltraitance, les chiens errants donnent une image déplorable de notre île à nos touristes qui inondent les réseaux sociaux de leurs commentaires lapidaires et sont un frein au tourisme donc à l’économie de notre île. Avec l’intérêt sans cesse croissant pour l’écologie et le bien être animal, cette réputation dépasse même les frontières de notre pays et nous fait passer pour des irresponsables ! C’est cela que nous voulons ? Arret’ déconné don... a nou irresponsables ? Fo nou participe not tout pou donne l'image de demoun serieux qui aim et respect la vie zot zanimo !

Aucune mentalité n’évolue sans éducation. La communication, le rabâchage des mêmes slogans, les images suggestives participeront à faire comprendre que les animaux ne sont pas des choses avec lesquelles on fait ce que l’on veut.

Alors Rest serieux stérilise zot zanimo !

N'a un ta gramoun i gagn' pas descend' en loto voir le vétérinaire parce que zot néna personne pou emmène à zot stérilise le band' zanimo... kanssa nora un l'accompagnement pou zot? kanssa zot proposera de l'aide pou not gramoun qui occupe bien son zanimo et i aim son zanimo ?

De études ont été faites à ce sujet, la stérilisation revient moins cher que l’euthanasie. Nous demandons aux dirigeants avec l'aide des intervenants sur le terrain de prendre des mesures plus efficaces et qui font déjà leur preuve dans d’autres pays. Une forte campagne médiatique pour conscientiser ceux qui n’ont pas encore compris, que seuls le pucage et la stérilisation viendraient à bout de la prolifération anarchique des chiens et des chats.



Avant achete band zanimo la race, adopt!



Faire naître des chiots, des chatons reste un plaisir mais il faut que ce soit déclaré et officiel.

Il faut en finir avec l’élevage sauvage !



Gandhi a dit : "On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux"



Nou demand pas que zot y aim tout zanimo mais respect a zot siouplé.



Comment faire comprendre à ceux qui ne l’ont pas assimiler, que les animaux ressentent des émotions comme nous pouvons les ressentir ? Ils aiment, détestent, sont tristes, joyeux, déprimés, jaloux, malheureux et souffrent avec la même intensité que nous souffrons.



Par contre, la grande différence, c’est qu’eux vous accepteront tel que vous êtes, vous regarderont comme si vous étiez leur unique Dieu, vous serez leur maître, ils vous aimeront sans condition, soumis, résignés quelque soit le sort que vous leurs réserviez, toujours là pour vous.



Zot y trouv normal, just, d abandone a zot, de maltrait a zot es é de trahir la confianz et l amourque zotydo.e a nou ? Nous avons tous été déçus, quelque chose meurt en nous, trouvez vous normal infliger un tel traitement à ceux qui vous aiment sans calcul, sans fourberie, sans méchanceté à ceux qui vous donnent tout ?



Beaucoup utilisent les chiens comme alarme pour leur maison, n’hésitant pas à les laisser attacher toute leur vie avec 1 mètre de corde sans aucune preuve d’affection, sans avoir conscience de la souffrance de cet être vivant qui n’aspire qu’à être heureux comme nous l’aspirons tous.



D’autres s’entichent d’un animal comme on s’entiche d’une paire de chaussures, parce qu’il est bébé, parce qu’il est mignon, parce que ça distraira les enfants. Mais réfléchi un peu qu'à l'instar d'un bébé un chiot pleure, fait ses besoins n’importe où, même sur votre beau sofa tout neuf, fait ses dents sur vos dernières lunettes, vos dernières baskets, trouve merveilleusement amusant de ravager vos coussins, vos sièges et alors que se passe-t-il ?

Vous, qui n’aviez pas réfléchi aux conséquences, après avoir battu maintes fois ce pauvre petit chiot qui comme un enfant a besoin de temps, de patience et d’éducation, vous ne trouvez rien de mieux à faire dans le meilleur des cas, que l’abandonner très loin de chez vous pour ne plus jamais le revoir.

Cauz mem pas la kantité de chiennes ek chates parce que zot bébés y dérange a nou !



"Les Hollandais sont très sensibles au bien être animal et sont à l'avant garde dans la défense de leurs droits : c'est une cause nationale ! Grâce à un plan gouvernemental avec des directives strictes ils sont devenus le premier pays au monde sans chiens abandonnés mais aussi sans en sacrifier aucun."



Arrêtons l'euthanasie ! Stérilisons !



Prenons exemple !



Bientôt sera not fierté ! mais pour ça il nous faut une volonté politique et nous vous demandons à tous votre aide, Madame Huguette Bello, Madame Véronique Denizot, Monsieur Jacques Billant, Géneral Yves Metayer, nos maires, nos juges, notre service d'ordre pour contribuer et participer à ce que les choses évoluent.



Punissons sérieusement les maltraitants.

Administrons de fortes amendes à ceux qui abandonnent, à ceux qui les laissent libres, à ceux qui ne les identifient pas, à ceux qui ne les stérilisent pas.



Fo nou soit fiers de not île ! Et fier de nou ! Soyons fiers de vous mesdames, messieurs les dirigeants ! Nou doit agir ! Zot y doit agir !