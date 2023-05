Courrier des lecteurs Lettre ouverte aux 3 drôles de Dames

Par Ruffine Hoarau - Publié le Mardi 16 Mai 2023 à 06:19

Lettre ouverte à Mme Nassimah Dindar, Mme Denizot, Mme Elisabeth Borne, les acteurs associatifs et les élus. Coeur de fille, de femme et de mère RÉUNIONNAISE . Il n’y a pas un seul jour dans la presse où nos fils, nos maris, nos pères, ne fassent parler d’eux. Le jour même de l’article du 13 mai 2023 sur zinfos 974 « Violences conjugales : La place du mâle réunionnais », on pouvait lire, plus bas « Policier, percuté dans la tranché couverte……. ». Je cite les propos du journaliste dans cet article : « Des déclarations aussi navrantes qu’inquiétantes quant à l’avenir de ces jeunes sans formation, sans emploi, et « cerise sur le gâteau », sans soutien familiale….. ». 6 choses m’ont interpellé (entre autres), dans l’article « Violences conjugales : la place du mâle réunionnais « : Cela fait plus de 10 ans

Hérédité

Métropolitain

Tissu associatifs « de grande qualité »

Subvention

Plus de moyen pour la justice Mon demi siècle sur cette île, me permet de dire et cela sans prétendre avoir la science infuse que les 6 paramètres ci-dessus cités sont comme des toiles d’araignées tissées dans lesquelles sont « prisonniers » nos jeunes réunionnais (masculin et féminin) . Et cela porte un nom n’en déplaise à certain : L’OFFRE ET LA DEMANDE Une décennie ( dix ans, toutes associations soi disant « de grande qualité » l’a pas gain fé rien, à par’k demande subvention????????? Et ou serait l’hérédité??? quand la plupart des postes lé occupé par des métropolitains, (sans manque de respect, envers les métropolitains que lé sur l’île) qui encore une fois ne pensent , qu’à plus de moyen,( ici pour la justice ), sans prendre en compte LE RÉUNIONNAIS, et oui Mme Denizot n’oré choses à dire oui, mais le manque de moyen ne permet pas que l’on ne soit pas écouté, pire évincer parce ke nout l’hérédité y permet pas ke nou rouv’ la bouche, devant le blanc. Comme mi y’aime si bien dire, nout l’héritage cé zot « altruisme légendaire » qui date de bien avant 1848. LÀ y fodré in l’aproptaz Il n’est plus question de « cibler les conséquences » mais bien de traiter le problème à la base, et ce courrier n’est aucunement un jugement mais une prise de conscience de tous les intervenants qui se sont comme à l’accoutumé (les mêmes) « agglutinés » autour des ministres, en visite à la Réunion, pour débattre de problématiques qui datent de mathusalem. N’en déplaise à certain doté de cet « Altruisme légendaire » , le problème pour nous réunionnais, est que l’offre et la demande devient une opportunité pour certain (quantité demandée, égale à la quantité fournie), alors que pour nous RÉUNIONNAIS CELA DEVIENT UNE INSTABILITÉ, qui entraine les conséquences suivantes : pas de logements (excepté parc social), pas de travail( excepté contrat précaire), pas de vie de famille (normale…… sujet très intéressant à débattre ) etc…….comment voulez-vous que dans ce contexte nos jeunes s’affirment???? Et deviennent par la suite des adultes responsables. Je vous prie Mesdames , Borne, Dindar, et Denizot, sans oublier le monde associatifs et les élus oeuvrant pour l’émancipation des Réunionnais , de recevoir mes sincères réflexions.