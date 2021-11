Lettre ouverte au sujet du chemin piéton de Bassin Plat

Monsieur le Maire de la ville de Saint-Pierre, M. le Président du Conseil départemental, Mme la Présidente de Région. Nous habitons le quartier de Bassin Plat à Saint-Pierre depuis 2007. Nous constatons depuis très longtemps que le chemin piéton reliant notre quartier Bassin Plat au rond-point Balance est à l’abandon total. Nous souhaitons, comme nos concitoyens je suppose, pouvoir l’emprunter sans risques (notamment pour se rendre à la grande surface récemment ouverte). En bordure de la Rivière d’Abord, ce lieu pourrait être d’ailleurs un parcours pédestre naturel agréable. Au lieu de cela, le chemin est dégoutant, dangereux et pas éclairé. La circulation est de plus en plus dense dans ce secteur ; en période de coupe, les tracteurs sont nombreux et roulent vite. N’attendez pas qu’un drame se produise !



Marquage insuffisant.

Protection insuffisante et en très mauvais état.

Absence d’entretien du chemin. (encombrement, boue par temps de pluie etc.)



Présences d’ordures :

Electroménager,

Pneus,

Ferraille,

Cadavres d’animaux,

Plastiques Etc.



Absence et/ou mauvais état du trottoir, du marquage au sol.

Absence de ralentisseurs et d’éclairage.

Absence de protection des piétons en cas de sortie de route (ligne droite, vitesse excessive).