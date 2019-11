Lettre ouverte au président du conseil d'administration du Sdis Mr Hoarau

Monsieur Le Président,



Vous n'êtes pas sans savoir que vos Sapeurs-Pompiers sont en souffrance depuis de nombreux mois. Bientôt une année que Monsieur Cyrille Melchior vous a donné le dossier compliqué qu'est le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Réunion, et la situation de notre SDIS ne fait que s'empirer de jour en jour.



Nous osons espérer que vous vous en rendez compte de la situation des effectifs au SDIS 974 et de la gestion actuelle. En qualité de président à temps plein Monsieur Le Président, , nous dénonçons sans cesse le manque de transparence de l'administration, lors de la prise de vos fonctions, nous vous avions signalé les anomalies du concours de sergent passé, et de l'examen professionnel de sergent 2019 avec des critères douteux. Nous pouvons avoir honte aujourd'hui d'être le 1er SDIS de France à avoir des concours annulés par la justice pour discrimination.



Dans cette lettre ouverte, les Sapeurs-Pompiers de la Réunion vous demandent ce que vous compter faire à l'heure ou des rumeurs de mise sous tutelle du SDIS courent . Dans l'habitude du silence et de l'inertie, devant le tas de procédures judiciaires en cours , comment le SDIS va s'en sortir , comment il va ressortir la tête de l'eau alors que des amendes journalières sont toujours là dans des dossiers.



Comment le SDIS va t'il faire surface pour remplir les casernes, le jeu de la mobilité interne pour ne pas recruter devient extrêmement dangereux pour les agents et la population.



Les postes sont vacants en casernes sur l'île et la possibilité est bien réelle d'embaucher l'ensemble des lauréats des concours caporaux et l'ensemble des Sapeurs-Pompiers titulaires des CIMM afin d'apaiser une situation qui devient intenable pour l'ensemble des agents du SDIS 974.



De nombreux Sapeurs-Pompiers de l'île s'associent aux différentes actions des CIMM qui méritent leurs places au sein de notre collectivité, les dossiers juridiques sont dénoncés de jour en jour et le SDIS ne communique toujours pas ?



Nous vous demandons Monsieur Le Président, du recrutement massif de SPP de caporaux et de chefs d'agrès en urgence ainsi que de la transparence en matière de ressources humaines avec un dialogue régulier.



La situation n'est plus tenable et la grogne monte dans les casernes. Une situation inacceptable pour les contribuables réunionnais.