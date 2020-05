Lettre ouverte au président du SDIS 974

Une polémique qui enfle sur le recrutement de Sapeurs-Pompiers Professionnels au SDIS 974



Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Réunion vient de procéder au recrutement de 13 caporaux de Sapeurs-Pompiers Professionnels , sous la nouvelle présidence d'Hermann Rifosta à la tête du SDIS 974, et malheureusement le doute subsiste encore sur les critères de sélection.



Le SDIS 974 avait déclaré la vacance de 65 postes de caporaux de sapeurs-pompiers professionnels en 2019. Alors que comme tout concours de la fonction publique territoriale , les lauréats sont inscrits sur une liste d'aptitude à valeur nationale , l'ensemble des candidats qui étaient lauréats des concours de métropole n'ont jamais reçu de réponses , alors que de nombreux réunionnais vivent en métropole et souhaitent rentrer sur l'île par le biais du concours ou par voie de mutation.



On se retrouve toujours face au même problème depuis des années alors que certains résident sur l'île avec le concours ou d'autres de métropole souhaitant revenir au peî se retrouvent toujours écarté par rapport à leurs origines, et c'est vraiment blessant " , chacun mérite sa chance par le biais de sélection et par des oraux internes de recrutement. Etre lauréat d'un concours ne vaut pas recrutement dans son SDIS, de nombreux agents métropolitains ont du rentrer en métropole chercher un poste et la polémique est légitime".



Près de trois ans après le vote de la loi « Egalité réelle outre-mer », les administrations publiques n'ont toujours pas intégré les Centres d'intérêts matériels et moraux (CIMM) comme critère dans les demandes de mutation des fonctionnaires ultramarins.



Malgré la forte polémique sur les réseaux sociaux , de nombreux Sapeurs-Pompiers vont interpeller les députés de la Réunion et envisagent de déposer plainte pour excès de pouvoir , le SDIS 974 ne donnant jamais de réponses concrètes au sujet depuis plusieurs années.



La député Madame Nadia Ramassamy s'étonne déjà de non application de la loi EROM et des CIMM au sein du SDIS 974 qui pourtant est en conflit depuis plusieurs années, et prochainement en jugement pour discrimination.



Il est de plus étonnant qu'en Conseil d'Administration il y a une semaine la totalité des lauréats n'avaient toujours pas transmis leurs dossiers de candidatures , et ce recrutement intervient dés le 1er mai 2020.....



Une fois de plus, le doute subsiste comme d'habitude avec un directeur silencieux , un service des ressources humaines qui ne réponds pas, et aucun recrutement de Sapeur-Pompier en provenance de métropole .........