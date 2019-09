Courrier des lecteurs Lettre ouverte au pape François

Hier matin, je suis tombé par hasard en regardant You Tube sur un direct de Run 1re.



Deux prêtres locaux commentaient la messe qui allait avoir lieu à Maurice.



Je les écoute et je tombe des nues quand j’entends le prêtre aussi jésuite que le pape donner ses explications sur la non-venue de François à La Réunion.



J’étais heureusement assis devant mon ordi.



Première raison invoquée : le pape crée des cardinaux qui sont ses premiers conseillers et il est donc normal qu’il aille là où il y a des cardinaux (comprenez qu’il n’y en a pas à La Réunion alors qu’il y en a ailleurs, Afrique, Mada et même la minuscule île Maurice).



Seconde raison : le pape n‘est pas encore allé en France et ce n’est donc pas par La Réunion qu’il commencerait un voyage dans notre pays.



C’en était trop et j’ai immédiatement changé de vidéo sur mon ordi.



Des « arguments » ridicules et, surtout, méprisants pour les Réunionnais en général et les catholiques en particulier.



En quoi les catholiques de Paris seraient-ils plus dignes que nous ???



Par ailleurs, Mgr Aubry aurait mieux fait de proposer aux catholiques dionysiens de ne pas se déplacer pour aller rencontrer le pape à Mada ou à Maurice et, avec l’argent économisé, investir dans un ou deux véritables orgues dans le chef-lieu.



Le père jésuite Stéphane Nicaise se rend-il compte que la très belle chapelle de la Résidence où il officie n’a même pas un orgue en coffre de deux jeux (Bourdon 8’ et Flûte à cheminée 4’) pour accompagner les chants liturgiques ?



La magnifique église de la Délivrance n’en a pas non plus.



Apparemment, il y en a ici pour qui le pape compte plus que Jésus Christ qu’ils trouvent indigne d’être loué au moyen d’un véritable instrument de musique !



Pourtant il y a onze orgues à tuyaux en Guadeloupe, huit en Guyane, trois en Nouvelle-Calédonie !



Du coup, je me suis abstenu de regarder la messe de François à Maurice.



J'ai préféré suivre devant mon ordi la messe dominicale de 18 h 30 de Notre-Dame de Paris en l'église de Saint-Germain l'Auxerrois, accompagnée par le grand orgue Clicquot-Merklin et des voix angéliques. Armand GUNET





