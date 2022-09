Lettre ouverte au ministre de l'Education

Monsieur le Ministre,



Permettez-moi de vous faire part d’une observation faite lors des moments de discussion que mon petit fis et moi avons souvent. Il est actuellement en 3ème.



En 3eme, les élèves de France étudient le 20 ème siècle. Plusieurs outils leur sont proposés en particulier des cartes. En page 65 du manuel mis à leur disposition, une carte définit les différents régimes en place en Europe en 1938.L’Espagne y est coloriée en jaune. La légende renvoie à ceci pour la couleur jaune : régime autoritaire. L’Espagne est ainsi signifiée comme étant, en 1938, un régime autoritaire.



Les 2 guerres mondiales sont abordées. Il a été fait le choix de ne pas évoquer la guerre civile espagnole .Ce n’est pas pour autant qu’il faut oublier le fait que le gouvernement légitime de l’Espagne en 1938 était encore la république .Les républiques n’étaient pas si nombreuses en Europe en 1938 comme nous le rappelle la carte .Fallait-il oublier celle-là qui fut une des plus progressistes ? Beaucoup sont morts dans les 2 camps cette année particulièrement difficile. La bataille de Teruel est, hélas, tristement célèbre.



La guerre a été perdue par la république mais ce fut en 1939 et la répression fut terrible.



Les faits historiques sont, certes, interprétés au prisme de l’environnement socio politique du moment de leur interprétation et des convictions personnelles de celui qui les interprète.



Néanmoins, la non- reconnaissance de ce qu’est un gouvernement légitime démocratiquement élu à l’heure de la montée des idéologies totalitaires n’est pas acceptable et cette carte nie l’existence des combattants qui sont morts pour que leur gouvernent légitime ne périsse pas face aux assauts du Général Franco soutenu par l’Allemagne nazie et l’Italie mussolinienne.



Je vous remercie, par avance, de rendre à l’Espagne sur cette carte de 1938, sa couleur verte, celle des démocraties.



Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de mes respectueuses salutations.



Une grand-mère qui souhaite que son petit-fils puisse faire confiance à l’enseignement qui lui est délivré.