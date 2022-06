Lettre ouverte au maire du Tampon

Objet : Exercice du droit de préemption



Monsieur le Maire,



Depuis des décennies, vous œuvrez pour le développement de la commune et le bien-être des Tamponnais et Tamponnaises. Pour cela, le droit de préemption, vous permet, dans le but de l’intérêt général de la Commune, d’acquérir des biens immobiliers en priorité sur l’acquéreur initial afin de, je cite le courrier de l’EPFR : « poursuivre la politique de structuration urbaine de son centre-ville, laquelle implique de développer des équipements de proximité et tout particulièrement les équipements permettant à la population de ce quartier d’avoir un accès facilité à ces équipements publics (…) conformément au Projet d’Aménagement et De Développement Durable (PADD) ».



Dans cet objectif, vous avez-donc fait valoir via l’EPFR, que vous avez mandaté, le droit de préemption sur une maison (que nous souhaitions acquérir) afin d’y réaliser une aire de jeux à proximité de l’Opération SONATE.



Permettez-nous de vous faire remarquer d’une part, que nous ne voyons pas en quoi l’accès à cet équipement sera facilité puisqu’il sera situé en bordure de la RN3 en plein virage sans place de stationnement à proximité. Avez-vous pensé à la sécurité des enfants ?



D’autres part où est le développement durable, quand on veut raser une maison habitable entouré d’un jardin arboré.



Il est tout à fait louable de vouloir réaliser une aire de jeux à proximité des 120 logements de l’Opération Sonate. Mais sauf erreur de ma part, il me semble que la moitié des logements de cette opération sont prévus pour les seniors, classe d’âge à laquelle vous êtes profondément attachée, ce qui est tout à fait respectable. Mais des seniors qui aspirent peut-être à plus de tranquillité, tout comme la propriétaire actuelle de ce bien qui fait partie de cette classe d’âge et qui habite juste à côté de cette future aire de jeux. Cette dame va se retrouver avec les nuisances nocturnes qu’engendre un tel équipement, car vous n’êtes pas sans savoir que les aires de jeux, la nuit tombée, sont des lieux mal fréquentés où circule drogues et alcools.

Une maison de quartier pour les séniors aurait été peut-être un choix plus judicieux avec cependant toujours ce problème d’accessibilité.



Nous ne vous parlons pas du prix d’achat qui a été proposé à cette Dame puisqu’il est fixé au vu de l’avis des Domaines. Mais comment une personne comme vous, tant attachée aux conditions de vie de nos retraités, peut-elle laisser faire une proposition si basse par rapport au prix de vente initial. Si vous êtes dans l’incapacité de vous aligner sur le prix alors ne préemptait pas !



D’un point de vue plus personnel, pourquoi ne pas avoir répondu à nos courriers et nos demandes de rendez-vous. Votre silence et celui de vos adjoints n’ont été pour nous que source de stress et de nuits blanches.

Nous pouvons comprendre les lenteurs de l’administration mais pourquoi vos conseillés reçoivent-ils le public si par la suite il n’y a pas de suivi ? Pourquoi avoir attendu la veille du délai légal, après quasiment 3 mois d’attente ? La commune est dans son droit de préempter mais si le bien être de certains pouvez-éviter de passer par la souffrance d’autres cela n’en serait que mieux, non ?



Nous savons que vous êtes actuellement très occupé en cette période d’élections législatives, d’ailleurs à ce sujet, nous avons une proposition de loi à soumettre au prochain député pour que dans le cadre d’une préemption, la collectivité qui préempte, prenne en charge les frais de rédaction du compromis de vente payé par l’acquéreur initiale.

C’est une bonne proposition pour un député anciennement notaire, non ?



Dans le cas où par manque de temps vous ne puissiez prendre connaissance de ce courrier et d’y répondre rapidement, nous nous permettrons de vous le faire parvenir par voie de presse.



Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos considérations distinguées.