Courrier des lecteurs Lettre ouverte au délégué contre la pauvreté et à nos élus

Si beaucoup d’allocations ont été attribuées aux familles et mères célibataires (familiale, de noel, de rentrée scolaire, logement…) toute une partie de la population a été pratiquement oubliée : femmes seules au SMIC, personnes âgées, étudiants pauvres…



Vous n’ignorez pas que nos gramounes réunionnais et leurs familles n’ont que rarement les moyens de financer une maison de retraite beaucoup trop chères pour leur budget, coûteuses pour l’Etat (2000 à7000€/mois) tout comme d’ailleurs les familles d’accueil (1400€/mois). Seule solution : les encourager à vivre chez elles …



Conséquences : un grand isolement, (46% selon l’étude « gramoune care » de l’A.R.S sur 800 patients réunionnais sont en dépression) et un manque de stimulation physique puisque seules chez elles sans moyens de transport, visites ni amis, ces 2 problématiques accélérant considérablement leur dépendance…aux frais de l’Etat.



Notre association « SOS Gramounes isolés » a introduit sur l’île le concept de « co-habitation solidaire » depuis 2 ans, action qui permet à des gramounes isolés ayant une chambre libre de l’offrir à une dame seule ou à une étudiante contre un peu de conversation en soirée et leur présence de nuit pour sa sécurité.



Cependant, si en journée elles ont en général la visite rapide d’auxiliaires de vie ou infirmières, se pose le problème du soir et de la nuit où elles sont livrées à elles-mêmes, risquent la chûte (facture du ol du fémur…) et dépriment



Si notre concept de « co-habitation solidaire » rencontre un certain succès auprès des personnes âgées-ce qui témoigne d’un besoin réel-, il serait toutefois souhaitable que les dames de compagnie puissent bénéficier d’une « allocation de garde de nuit » de 300€ à 600€ pour leur permettre au-delà du bénéfice d’un logement de se nourrir et de palier à leurs dépenses de base.



Notre association souhaiterait que des commissions soient conduites à l’Assemblée Nationale pour aboutir à une proposition de loi au bénéfice de nos Ainés et des femmes seules et autres étudiantes en difficulté sur la proposition ci-dessus, si possible portée par nos députés et sénateurs locaux



Patrice LOUAISEL



Psychologue



Président de « SOS Gramounes isolés »



