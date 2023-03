Lettre ouverte au Préfet de La Réunion

Monsieur le Préfet de La Réunion,



Je vous écris aujourd'hui pour vous faire part de ma profonde préoccupation concernant les événements récents qui ont eu lieu sur l'île de La Réunion, et qui ont mis et continueront de mettre en cause la communauté mahoraise. Je fais référence aux récents débordements qui ont touché notre île à Saint-André, Saint-Benoît, ou encore à Saint-Denis.



Il y a quelques jours, une violente bagarre a éclaté à la salle Candin lors d'une manifestation culturelle à Saint-Denis, avec notamment des dégâts matériels (une vidéo tourne actuellement sur les réseaux sociaux). Malheureusement, ce type d'incident n'est pas isolé, et nous observons régulièrement des débordements lors de diverses manifestations organisées sur notre île par les mêmes organisateurs, ou encore d'autres débordements commis par des délinquants qui commettent des actes de violences. Ces événements créent une atmosphère de tension qui cible et crée un sentiment de menace, tant envers nos compatriotes réunionnais que mahorais.





Face à cette situation alarmante, il est impératif que des mesures soient prises pour prévenir de tels incidents à l'avenir et pour sanctionner lourdement les auteurs de ces débordements qui échappent à tout contrôle. Cela implique non seulement de prendre des mesures immédiates pour prévenir tout nouvel incident, mais également de travailler sur des solutions à long terme pour stopper ce qui se passe et prendre des mesures fermes pour éviter tout risque de débordement.



Je suis convaincu que vous êtes conscient de l'importance de cette situation et de la nécessité de réagir rapidement et de manière appropriée.



Je vous remercie de votre attention à cette question urgente et j'espère que vous prendrez les mesures appropriées pour garantir la sécurité et le bien-être de toutes les communautés sur l'île de La Réunion.



Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sincères salutations distinguées.