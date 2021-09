Lettre ouverte au Préfet de La Réunion

Monsieur Le Préfet,



Votre dernière déclaration, concernant la levée des mesures de restrictions de déplacement due à l’épidémie de Covid m’apparaît comme un ultimatum en direction de la population réunionnaise. En voici les termes que j’ai pu reprendre dans la presse :

« Devant l’amélioration de la situation sanitaire, la couverture vaccinale doit progresser davantage pour permettre la levée des mesures de restrictions dans l’île et un retour au plus vite à une vie normale ».



Pourtant, les indicateurs de l’épidémie continuent de s’améliorer même si bien entendu il y a toujours des victimes à déplorer. Les premiers responsables de ces bons résultats sont en grande majorité les citoyens réunionnais qui, depuis 18 mois, se comportent de manière exemplaire en respectant scrupuleusement les consignes données par les autorités.



En second lieu, il est à souligner l’implication des élus à travers les maires et les parlementaires qui ont su accompagner les habitants et faire le lien entre les décisions pas toujours populaires prises par le gouvernement. Ceci dans un esprit de responsabilité collective.

Enfin, il convient de saluer l’ensemble des commerçants qui se sont sacrifiés pour une grande part d’entre eux et beaucoup auront énormément de mal à se relever. Ils l’ont fait sans rechigner afin de contribuer à la protection générale de la population.



Monsieur Le Préfet, alors même que la situation épidémiologique s’améliore, que 64,4 % des personnes éligibles à La Réunion ont un schéma vaccinal complet, à travers votre appel, il est patent que vous souhaitez « forcer » la main de ceux qui rechigneraient à se faire vacciner. Est-ce dans le but de parvenir à 80 % de personnes vaccinées et atteindre une hypothétique immunité collective ?

Monsieur Le Préfet, la majorité de la population réunionnaise est consciente que cette épidémie est catastrophique pour notre pays, pour nos relations sociales, pour l’équilibre de chaque personne, pour notre économie.



Nous avons dû bousculer nos habitudes, renoncer à voir nos familles, à vivre normalement. De grâce, faites confiance au sens du devoir de chacun pour lutter collectivement contre cette épidémie, en continuant à respecter les gestes barrières, en continuant la vaccination pour les personnes volontaires, en étant tous solidaires les uns des autres, pour vite retrouver notre liberté.



J’ai moi-même un schéma vaccinal complet et pourtant votre message me laisse perplexe. Je ne pense pas être le seul.



Je vous prie de croire, Monsieur Le Préfet à mes sincères salutations.



Jean-Alain Cadet