Lettre ouverte au Ministre des Finances

Monsieur le Ministre, Monsieur LEMAIRE,



Avez-vous un instant analyser ce qui se passe dans un territoire de la République, je parle de mon ile, l’ile de la Réunion.

Que penser de cette taxe foncière qui accable un grand nombre de nos citoyens jeune ou vieux. Si comme l’état le pense ce n’est qu’un impôt logique pour les citoyens propriétaires, combien déchantent ? Ce qui me fait dire qu’une grande réforme s’impose !

Devons nous continuer pénaliser nos anciens, ne pas vouloir réclamer le minimum vieillesse car un père une mère veut à tout prix que ces enfants héritent de sa case et du lopin de terre, cela me semble logique ! Alors de grâce acceptons de leur offrir ce minimum vieillesse.



Savez-vous Monsieur que chez nous vos services fiscaux obligent les plus de 75 ans et plus à payer leur taxe foncière. En métropole lorsque nous avons un revenu très faible nous pouvons espérer une exonération. Nous pourrions vous citer moulte cas ou des personnes de plus de 80 ans se sont vu bloqué leur compte bancaire. Lorsque nous faisons référence a la métropole la réponse « nous sommes à la Réunion », je voudrais comprendre ? A moins que notre société ne puisse accepter que les petites gens soient propriétaires, nous pourrions le penser !



En ce qui me concerne je possède une petite case très ordinaire avec une retraite de moins de 1200,00€, ma taxe foncière s’élève à 1184,00€, excusez-moi j’appelle cela du racket.



Je profite de mon courrier pour dénoncer des aberrations dans un fonctionnement sur vos aides ou cadeaux. Savez-vous que des milliers de personnes âgées survivent avec des retraites allant de 100€ à 800€ sans oublier les chômeurs. Ils sont oubliés pas de prime exceptionnelle, pas de prime de noel mais pourquoi ce mépris des plus pauvres ?



Monsieur le Ministre des finances souhaite que mon courrier soit lu et compris pour les plus pauvres et les plus démunis meme s’il ont réussi à jouir d’une petite case.



Cordialement

Daniel FAIVRE Président d’une association