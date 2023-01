Lettre ouverte à nos parlementaires : l’emploi des séniors dans le projet des retraites

Le gouvernement, en Conseil des Ministres de ce lundi, a présenté les contours de son projet de loi sur la réforme des retraites, et sans aucune surprise, l’exécutif n’a rien lâché sur le report de l’âge de départ à la retraite qui est porté à 64 ans à partir 2027 et de l’allongement de la durée de cotisation qui passe à 43 ans en 2030. Et depuis à juste titre, le bras de fer des syndicats et des politiques sont lancés contre cette réforme.



Pourtant, malgré la forte mobilisation syndicale survenue dernièrement, demandant le maintient l’âge des retraites à 62 ans, le gouvernement reste sourd aux propositions syndicales.



Cerise sur le gâteau, à l’issue de la présentation du projet de loi, le Ministre du travail a annoncé la mise en place d’abord un « index sur les emplois des séniors » dans les entreprises de plus de 300 salariés et des sanctions en cas de non publication de cet index seniors.



Par la suite, l’exécutif a musclé son discours, annonçant une mesure plus coercitive (qui existe déjà) afin de rendre plus contraignant en matière d’emploi des séniors pour que les syndicats et les politiques adhèrent à son projet.



Décret d’obligation d’emploi des séniors existe depuis 13 ans sans application.



Mais voilà, depuis le 1er janvier 2010, des dispositifs au bénéfice des séniors existent et qui devraient appliqués.



Depuis 13 ans, le décret N°2009-560 du 20 mai 2009 rend obligation aux entreprises privées et les établissements publics comptant de plus de 50 salariés à l’obligation d’embauche des seniors sous peine de voir infliger une pénalité financière, s’ils n’ont pas mis en place un plan d’action pour les séniors de plus de 50 ans (plan d’action obligatoire dans chaque entreprises privées et publics).



Pourtant à l’éclairage de ces chiffres (ministère), taux d’emploi des 55-64 ans en Métropole est de 56%, au dessous de la moyenne européenne 60,5%, nous rend encore plus septique car deux Décrets rendent obligation l’embauche des séniors, sans résultat.



Voilà pourquoi je pense que l’obligation d’emploi des séniors annoncée par le Ministre Olivier Dussopt est un leurre car les dispositifs existent et non appliqués, enfin me semble t-il.