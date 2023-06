Lettre ouverte à l’ensemble de nos élus sans oublier notre président du département

Monsieur le Président Cyrille MELCHIOR. Votre fonction, responsable des affaires sociales, vous oblige à réagir. Combien de Réunionnais son impactés par des injustices sociales.



N’oublions surtout pas que nous Réunionnais somme malheureusement les plus mal lotis. Sur les soins de santé 20 à 30% plus élevé que dans l’hexagone et ne parlons pas du cout de la vie !



Que penser de la TCA « taxe sur les contrats d’assurance » ! Nous sommes le département de l’état Français le plus durement taxer. Une question combien l’état Français ponctionne aux mutuelles ? Un a deux milliards d’euros par an. Malheureusement par ricochet c’est le peuple qui paye. Ce meme peuple a une époque a crue à cette sécurité Sociale gratuite. Monsieur Melchior être le Président du département et vous donne la possibilité de remédier voire diminuer cette taxe. Pourquoi notre département paye plus que les autres départements de l’hexagone.



Ma colère, mon indignation lors d’une recherche pour diminuer ma mutuelle santé. 208,00€ par mois seulement parce que j’ai plus de 70 ans chez Muta Santé. J’ai trouvé avec les memes garanties en France une mutuelle a 138,00€ et il y en a moins chère. Il faut faire jouer la concurrence. Que cela est bizarre. N’oublions pas que beaucoup d’anciens ont des pathologies ou nos mutuelles ne déboursent rien. Cherchons l’erreur. Pourquoi nos mutuelles santé sont plus chère qu’en hexagone. Sommes-nous département Français ?»



Au monde des élus merci de comprendre que nos anciens ne sont pas que des pompes à fric. Nous avions l’un des meilleurs systèmes de santé pour tous. Sans réaction de nos élus nous allons dans le mur ou bons nombres de nos citoyens refuseront de se soigner par manque d’argent. Il faudra le comprendre, allons chercher l’argent pas chez nos « Gramouns » Merci pour eux.



Ou alors demandons aux réunionnais de ne plus prendre les mutuelles de la Réunion.