Lettre ouverte à l’ensemble de nos députés de la République !

Que vous ayez ou non voté dans cette nuit de dupe ; cette loi sur l’indexation des retraites, vous devriez réagir. Comment comprendre un tel comportement ! digne de voyous, non-respect de notre constitution. J’ose vous rappeler que par votre élection vous êtes les représentants de la république et vous devriez le comprendre et l’assumer.



Comment un élu de la république peut admettre que son vote soit remis en question ? A croire que la démocratie n’existe plus. Dans notre république, les ROBESPIERRE, LES Danton doivent se retourner dans leurs tombes. Notre jeune président a-t-il le droit de prendre une telle décision ? aurait-il le droit d’annuler un vote ? A quoi servent nos députés ?



Vous aviez voté pour une cause juste, une réévaluation des retraites, la retraite des plus pauvres.



Nous ne parlions que de la retraite Sécurité Sociale, ceux qui ne touchent qu’un peu plus de 1000.00€. OUI c’est sur 5.5% d’augmentation que vous votiez. Encore une fois nos retraités, nos anciens seront mis à contribution. Vous n’aurez que 4%, avec 3 mois de retard, attendons le 9 septembre, Pourrions-nous dire Merci au président de la République ?



Après cette mascarade, ce foutage de gueule. L’association intergénération que je préside vous propose certaines mesures pour nos retraités présurés depuis 2012 !



Nos propositions :

Sur le taux de la CSG, nous avons plusieurs taux avec des références selon la valeur de la retraite.

L’association intergénération vous propose de revoir vos copies !

Premièrement plus de retrait CSG pour toutes retraites inférieures à 2 000.00€.

Deuxièmement un taux fixe pour les retraites allant de 2000.00 à 3000.00€ ,3% serait dans une logique d’effort national. En ce qui concerne les retraites très élevées une taxation forte ne rendra pas ces retraités dans la pauvreté !



Notre courrier se terminera par une réflexion que nous entendons lors de nos rencontres sur l’indexation des retraites. Il le faut cette indexation, mais jusqu’où ? 4 % DE 1000.00€ ou de10 000.00€ mathématiquement c’est identique mais réellement lors de votre

passage dans nos magasins en ce qui concerne le cout l’importance est grande.



Mon association et moi-même vous souhaite une excellente mandature, évitez donc ce genre d’erreurs, et soyez enfin à l’écoute de ce peuple IL vous en sera reconnaissant et retrouvera n’en doutons pas le chemin des urnes, respectueusement.



Daniel FAIVRE

le Président Association intergénération