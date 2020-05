Lettre ouverte à l'URML OI

Le SML Réunion ( Syndicat des Médecins Libéraux de la Réunion) remercie l’URML OI ( URPS des médecins de la Réunion et Mayotte ) pour son initiative, avec la contribution de la Région, de la Fédération des Associations Chinoises de la Réunion, de l’ADIR, de l’entreprise CAILLÉ, de SEPRIDOM enfin, de délivrance de masques et gel alcoolique aux médecins libéraux.



Le SML Réunion constate hélas une distribution très parcimonieuse, suppléant aucunement à une grave déficience de l’ARS préférant choisir le secteur hospitalier pour sacrifier délibérément une médecine de ville, en crise avec le Covid 19, démunie d’élémentaires moyens de protection indispensables pour des consultations présentielles imposés par des urgences et des pathologies chroniques.



Les URPS disposant d’importants fonds, plus et provenant de prélèvements obligatoires pris sur les charges sociales obligatoires des médecins libéraux, le SML Réunion demande à l’URML OI de surseoir à toute dépense non indispensable pour destiner désormais l’essentiel de son budget à une aide des médecins libéraux en réel difficulté d’exercice avec le Covid 19.