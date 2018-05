Courrier des lecteurs Lettre ouverte à Monsieur le maire de Sainte-Marie

Monsieur Le Maire,



Je suis parent d’élèves fréquentant l’école maternelle Duparc à Sainte-Marie. Je vous fais part de mon écœurement lorsque je dépose mes enfants à l’école le matin lors du passage aux toilettes avant l’entrée en classe. Depuis le départ à la retraite de l’ancien Jardinier (février il me semble) les toilettes ne sont plus nettoyés régulièrement (tous les jours avant, toutes les 2 voire 3 semaines maintenant). Je vous passe les détails de la vision et de l’odeur horrible.



Je vous demande de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre à nos enfants (à ces citoyens qui sont sous votre responsabilité, et qui sont les électeurs de demain) d’aller à l’école dans des conditions d’hygiène satisfaisante, afin de permettre aux enseignants, aux personnels scolaires de faire leur métier sereinement et dans des conditions d’hygiène respectable.



Monsieur Le Maire, s’il vous plaît, ne nous parlez pas des baisses de dotation de l’Etat, car je vous répondrai que je préfère voir mes impôts utilisés pour l’éducation de mes enfants, plutôt que dans des banquets, dans le salaire de personnels "fantômes".



Monsieur Le Maire, s’il vous plaît, ne nous parlez pas de manque de fonds, car je suis en capacité d’affirmer que la gestion au moins du CCAS est douteuse. Comment expliquez-vous que les frais de garderie (au moins pour l’école maternelle de Duparc) n’aient pas été facturés aux parents depuis la rentrée scolaire du mois d’aout, pour cause de "dysfonctionnement du logiciel de facturation" ?!



Et puisque nous parlons du CCAS, M. Le Maire, expliquez-moi pourquoi la PMI ne donne pas l’autorisation d’ouverture de Centre d’accueil de Loisirs Sans Hébergement dans une école qui accueille des enfants durant la période scolaire ?

Monsieur Le Maire, la ville de Sainte-Marie est dotée d’un aéroport, d’un port, de centres commerciaux, d’une zone d’activité économique (/ quartier d’affaires), de la première "éco-ville" de La Réunion… s’il vous plaît, ne me dites pas que vous manquez de moyens pour permettre à des enfants de vivre leur scolarité dans de bonnes conditions d’hygiène.



Monsieur Le Maire, n’attendez pas s’il vous plaît d’être devant un vrai problème sanitaire pour agir.

Comptant sur votre compréhension et votre réactivité,



Cordialement,



Un parent d’élève écœuré (vous comprendrez M. Le Maire, que pour éviter toute stigmatisation de mes enfants, et/ou de moi-même, je préfère garder l’anonymat) . Lu 123 fois





Dans la même rubrique : < > Hommage de la SCSD à Odette Roche Compteurs Linky et ondes électromagnétiques: des craintes, fondées, ou pas