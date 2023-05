Lettre ouverte à Madame la Première Ministre

Élisabeth BORNE,



Votre visite s’annonce houleuse, le peuple Réunionnais, surtout les oubliés de votre système. Je parle de nos anciens, nos chômeurs, et les Handicapés, les pauvres ceux que vous oubliez trop facilement. J’ose, nous osons vous faire des propositions et surtout avoir des réponses sur nos incompréhensions.



Comment expliquer ces injustices ? Comment peut-on vivre avec 400,500, 600€ par mois ? la plus petite retraite 8€ Avons-nous deux sortes de citoyen. Le fonctionnaire qui a une prime de vie chère et celui qui est dans le privé qui galère pour avoir un SMIC. Quand serons-nous capables de limiter les hausses dans la grande distribution ? Un mot sur les retraites, pensez-vous qu’une personne a plus de 60 ans apporte beaucoup à une entreprise ? Je parle des manuels que vous ne reconnaissez pas. Pour cause, la souffrance qu’ils rencontrent vous ne l’imaginez pas. Pourquoi votre gouvernement maltraite les plus fragiles



Madame, voici quelques injustices qui me trottent dans la tête. Je vous assure il me serait facile de vous en tracer des milliers. Merci de votre compréhension. Mais des solutions ils en existent qui pourraient oh combien aider nos concitoyens. Ce qui améliorerait et qui reconnaitrait la cherté dans notre ile, c’est une indexation sur tous les salaires et retraites de notre département. L’état, votre gouvernement le reconnait pour les fonctionnaires. Pourquoi pas les citoyens Réunionnais. Pour Nos « Gramouns » évitez de les torturer lorsqu’ils sont bénéficiaires de la Mutuelle santé Solidaire, ancienne (CMU). Pourquoi leur imposer un renouvellement de cette prestation. C’est un parcours du combattant, tous les ans. Quand a la mesure sur les produits de première nécessité, il faudrait bloquer les prix. Que dire sur la taxe foncière l’état et les communes ne devraient pas faire payer les personnes non imposables sur le revenu, une honte pour ne pas dire un scandale.



Alors Madame le premier Ministre merci d’analyser et de comprendre comment vivent les plus démunis dans les territoires d’outre-mer que vous osez appeler DEPARTEMENT.



Accepter mes salutations respectueuses.