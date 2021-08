Courrier des lecteurs Lettre ouverte à M. le Préfet et à l'ARS

Par Association "SOS Gramounes isolés" - Publié le Jeudi 5 Août 2021 à 10:48

Monsieur le Préfet,



Nous sommes dans une crise sanitaire qui s'éternise et ne semble pas trouver de solutions durables, opposant désormais les uns contre les autres ce qui est éminemment préjudiciable à l'ordre public et à la paix sociale jusqu'au sein des familles elles-mêmes.

Si le couvre-feu-que nous préférerions à 20h- est une solution intéressante pour réduire les regroupements nocturnes de jeunes, il me semble qu'il serait intéressant que vous interpelliez les représentants des diverses communautés religieuses pour réduire à minima- ne serait ce que 2 mois durant- (par exemple en septembre/octobre) leurs rares manifestations religieuses à cette période de l'année.

En effet, ce n'est pas lors des cérémonies religieuses elles-mêmes (baptêmes, communions, mariages, services malbars etc...) que les gens se contaminent puisque masques et gestes barrières sont exigés et respectés mais bien juste après celles-ci quand les familles se regroupent chez elles "pour faire la fête" ... en lieu clos, générant ainsi les "clusters"



L'impact du confinement devient phénoménal non seulement pour la vie économique mais aussi pour nos jeunes (de plus en plus désabusés ou agressifs) mais aussi nos Anciens dont 70% entament une dépression (46% avant même le COVID selon l'étude réunionnaise "gramoune care)



Nous comptons donc sur vous pour une concertation forte avec les communautés pour leur demander de contribuer à cet effort collectif.



Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet en l'assurance de toute notre considération



Association "SOS Gramounes isolés"