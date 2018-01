Lettre ouverte à Henri

"Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur (Beaumarchais)"



Notre mouvement LREM est reparti sur de nouvelles bases avec la nomination par Paris d’un référent territorial et de 4 coordonnateurs cardinaux.

Ces 5 responsables ont été choisis pour leurs compétences, leurs expériences et leurs capacités à rassembler.

Grâce à cet organigramme, LREM semble en ordre de marche pour préparer les futures échéances électorales.



Il est dommageable que notre référent s’entête dans un acharnement thérapeutique à maintenir en place dans un sous groupe de courtisans les responsables de notre passé peu glorieux.



On ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés.



Cette organisation en dehors des coordonnateurs est parasite, intempestive et remarquable par l’absence de talent !



La grande Marche du 27 janvier 2018 aurait dû être décidée par le référent et les 4 coordonnateurs et non par 15 personnes sans responsabilité officielle!

D’ailleurs cette organisation improvisée soulève de nombreuses questions éthiques ( c’est un euphémisme !)



Ceci pour vous dire cher Henri qu’il est temps d’oeuvrer de manière collégiale pour l’avenir avec nos 4 coordonnateurs et ne pas tomber dans l’ivresse des sirènes du passé.



En espérant que ces conseils désintéressés altruistes et généreux de la part des Marcheurs de la première heure vous soient utiles pour nous ouvrir le chemin et en même temps (sic) vous permettent de corriger vos erreurs d’orientation.