Courrier des lecteurs Lettre ouverte à Gilles Hubert

Par Un citoyen de La Possession, ni élu ni agent administratif, mais attentif et vigilant à la probité du Service Public - Publié le Samedi 1 Avril 2023 à 07:42





Je suis un citoyen de La Possession, ni élu ni agent administratif, mais attentif et vigilant à la probité du Service Public.



J’ai vu et entendu l’enregistrement de votre intervention au Conseil Municipal de La Possession le mercredi 29 mars.



Un ton et des mots de colère et de haine, cherchant à blesser et à détruire l’équipe municipale, une attitude et des phrases agressives et volontairement écrasantes pour tous, et spécialement pour un élu qui osait vous répondre et à qui vous intimez l’ordre de se taire en le montrant du doigt avec des mots ignobles… Des mots et des postures qui pourraient mériter une plainte pour violence.



Dans cette intervention, vous avez exprimé enfin tout haut ce que vous faisiez « en souterrain » depuis juillet : ce travail de sape de l’équipe municipale que vous avez soutenue pendant des années, ces déstabilisations de plusieurs élues, cette transmission partiale et partielle d’informations tronquées à une partie de la presse locale avide de règlements de compte.



Dans vos mots et les gestes qui les accompagnaient, j’ai senti une volonté de vengeance, humilié d’avoir été accusé en juin 2022 de harcèlement moral et sexuel, jaloux que le Droit n’ait pas permis qu’un autre élu accusé d’agression sexuelle subisse le même sort que vous.



Cette image de vous ne correspond en rien à celle que vous présentiez dans le JIR du 18 mars où vous vous présentiez comme la blanche colombe se mettant en retrait de ses délégations pour ne pas nuire. En retrait de l’action municipale, mais pas en retrait d’un travail de sape…



Je comprends que vous ayez été blessé et humilié par ce qui s’est passé en juin 2022 et par votre éviction. Les plaintes contre vous ont mis au jour ce que bien des observateurs avaient repéré depuis longtemps. En effet, pour être reconnu et pour prendre le pouvoir, il y a deux stratégies : celle de la conviction et du rassemblement ancrés dans des valeurs fortes : avoir une éthique et des convictions justes, authentiques, transparentes, respectueuses qui rassemblent et motivent.

et celle de l’intérêt personnel où tout est bon pour parvenir à ses fins : amadouer, manipuler ou harceler selon les circonstances pour s’imposer et obtenir la reconnaissance qui nous manque et satisfaire nos soifs de pouvoir.

Celui qui veut parvenir à ses fins personnelles risque toujours d’instrumentaliser : aujourd’hui, la plainte pour agression sexuelle d’une élue qui souhaitait que son nom ne paraisse pas dans la presse est instrumentalisée pour mener une opération putschiste contre la majorité.

aujourd’hui des élues de la majorité – toutes des femmes – s’organisent avec vous pour intervenir au Conseil municipal, après des enregistrements illégaux des Bureaux Municipaux de la majorité.

Aujourd’hui vos relations avec la presse et avec telle ou telle communauté d’esprit sont les instruments qui distillent des informations tronquées, partielles, partiales et à charge.

Votre soutien indéfectible à Vanessa Miranville pendant la campagne des régionales peut évidemment être interrogé à travers votre propre trajectoire de valorisation et de quête de pouvoir, et une certaine forme d’emprise.

Le langage polissé sur la prise en compte de l’intérêt des citoyens cache bien souvent une utilisation des citoyens pour conforter des intérêts personnels. Le monde de la politique, comme beaucoup de relations sociales, est souvent infecté de magouilles, de stratégies de prise de pouvoir et de prises d’intérêt illégitimes. Dans ce contexte, d’autres cherchent à trouver une posture d’honnêteté, de transparence, de respect, de responsabilité au service de la population. Et ces derniers savent qu’ils restent sujets à l’erreur et prennent les moyens de vérifier et d’optimiser la justesse de leur posture.



Monsieur Gilles Hubert, vous avez passé 7 années dans l’énergie de CREA : vous n’auriez pas tenu le coup s’il avait s’agit de « la secte à Vaness ». Ou alors, si vous aviez déjà cette interprétation, votre investissement et votre acceptation des responsabilités relevaient d’un fonctionnement pervers à volonté destructrice. Vous auriez pu continuer à en être un élément à la fois dynamique et cadrant si vous ne vous étiez pas servi de la dynamique de CREA, de la liberté qui vous a été laissée dans les responsabilités confiées et de la belle campagne des régionales de Vanessa Miranville…. si vous ne vous étiez pas servi de tout cela pour satisfaire en priorité votre stratégie personnelle. Vous avez cru être parvenu à vos fins en étant élu au Conseil départemental… mais cela n’a malheureusement pas gommé les appétits d’un homme aux dents longues.



