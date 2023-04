Lettre ouverte à Gilbert Annette suite à son discours lors de la manifestation comorienne

La lettre ouverte :



Cher Monsieur Gilbert Annette,



Le dimanche 16 avril, vous avez tenu un discours étonnant sur l'opération Wambouchou qui doit être menée à Mayotte. En tant qu'ancien maire de Saint-Denis de La Réunion, vous avez une perspective unique sur les enjeux auxquels font face les habitants de ces deux territoires insulaires.



Cependant, nous sommes préoccupés par votre position concernant l'opération Wambouchou. Dans votre discours, vous avez manifesté votre opposition à cette opération qui vise à relocaliser des habitants vivant dans des habitats précaires et à sécuriser Mayotte. Nous ne pouvons nous empêcher de penser que vous avez oublié votre propre expérience en tant que Maire de Saint-Denis, où vous avez délogé les habitants des bidonvilles de Bas de la Rivière pour les relocaliser dans des logements sociaux, dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine. Les habitants de Bas de la Rivière étaient également confrontés à des conditions de vie précaires et insalubres, mais vous avez pris les mesures nécessaires pour améliorer leur qualité de vie.



Nous croyons qu'il est important de se rappeler que les habitants de Mayotte ont aussi le droit de vivre dans des conditions de vie décentes. Cela implique de prendre des mesures difficiles pour résoudre les problèmes complexes de logement et de développement urbain. Nous croyons fermement que l'opération Wambouchou est l'une de ces mesures cruciales qui doit être mise en œuvre pour améliorer la qualité de vie et de sécurité des habitants de Mayotte. Nous vous encourageons donc à soutenir l'Etat dans ses efforts pour chercher des solutions durables pour améliorer les conditions de vie à Mayotte.



Nous tenons également à souligner que le gouvernement travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et les organisations de la société civile pour assurer la réussite de l'opération Wambouchou tout en respectant le droit de chacun.



Nous vous invitons donc à reconsidérer votre position et à rejoindre vos co-citoyens engagés dans la construction d'un avenir meilleur pour Mayotte. Nous croyons que nos deux territoires ont besoin de leaders visionnaires qui sont prêts à prendre des mesures audacieuses pour résoudre les problèmes de notre temps.



En tant que leader respecté par de nombreux Mahorais vivant à Saint Denis de la Réunion, nous vous demandons d'utiliser votre influence considérable sur les décisions prises par le gouvernement pour améliorer le cadre de vie dans notre région pour le bien de leur population.



Nous espérons que vous prendrez en compte nos préoccupations et travaillerez avec nous pour construire un avenir meilleur pour Mayotte et La Réunion.



Cordialement,

Le président du collectif J’aime Mayotte

Mamoudzou le 17 avril 2023