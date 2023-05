Courrier des lecteurs Lettre ouverte à Elisabeth Borne

J'ai l'honneur de solliciter de votre très haute bienveillance le cadre de votre séjour sur l'île de La Réunion. Par Adamn Jean-Marcel de Créteil - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 23:13

Comme vous le savez en septembre 2025 aura lieu pour la première fois sur le continent africain le championnat du monde du cyclisme sur route plus exactement EN RWANDA.

POURQUOI ne pas convaincre le président du tour de France monsieur CHRISTIAN PRUD'HOMME pour le prologue du tour de France en juillet 2025 soit rendu possible à l'île de La Réunion.

Je vous rappelle que l'île de La Réunion possède une très belle route par l'intermédiaire de son viaduc et aussi le secteur du quartier de la montagne pour une éventuelle contre la montre individuel.

Je vous rappelle que le regretté célèbre coureur de cycliste LAURENT FIGNON avait remporté le tour de l'île de La Réunion précédent sa victoire finale dans la grande boucle et que divers coureurs de cyclistes de renommée internationaux tels que LAURENT JELABERT,THOMAS VOECKER ont séjourné dans l'île de La Réunion.

C'est aussi une attente des reunionnais(es) de voir le peloton d'être sur le sol de l'île intense pour la première fois depuis l'existence de cette très longue course à vélo à travers la France hexagonale .

Dans l'attente que ma proposition soit étudiée. Je vous en remercie par avance.

Je vous prie de croire madame la première ministre ÉLISABETH BORNE à ma plus grande salutation dévouée



Adaman Jean Marcel de Créteil