Lettre ouverte à Annick Girardin : "Finir la NRL sans digue : ni carrière, ni importations" L'association ATR-Fnaut adresse une lettre ouverte à la Ministre des Outre-mer concernant la fin du chantier de la Nouvelle Route du Littoral :





FINIR LA NRL SANS DIGUE : NI CARRIERE, NI IMPORTATION



Madame Annick Girardin, Madame la ministre,



Vous serez sans doute approchée pour l'ouverture de nouvelles carrières et pour l'importation de trois millions de tonnes de roches de Maurice pour la digue de la NRL. Or son achèvement peut se passer de la digue comme du tout viaduc. Ces solutions répondent d'abord aux appétits financiers à court terme et aux soucis d'entrepreneurs confrontés à leurs investissements risqués plutôt qu'au nécessaire développement raisonné et soutenable dans l'océan indien. Quant aux alternatives, pourriez-vous distraire un peu de votre temps pour les examiner avec nous ? Car vous ne pouvez ignorer que poursuivre la NRL en digue ne fait pas écho à l'appel gouvernemental pour une large mobilisation face à "l'urgence climatique".



Le pape François concluant à Maurice son périple indianocéanique se fait aussi l'écho de cette préoccupation socioenvironnementale universellement partagée : "il ne peut y avoir de véritable approche écologique ni un véritable travail concret de sauvegarde de l'environnement sans l'intégration d'une justice sociale, qui accorde le droit à la destination commune des biens de la terre aux générations actuelles mais également futures". !



Évidemment le prélèvement intensif des matériaux pour la seule NRL déséquilibre le marchés des granulats en précipitant l'épuisement de nos ressources naturelle au point d'envisager d'étendre ce prélèvement chez nos voisins et ainsi d'y exporter notre prédation incontrôlée ! Il ne s'agit donc pas d'un codéveloppement mutuellement profitable !



L'île Maurice veut légitimement rentabiliser l'épierrage de ses 2000 ha de future culture vivrière pour ses petits planteurs et pour ses grand travaux. Mais nous aussi, nous souhaitons aider nos agriculteurs face au défis de leur diversification en empêchant le délavage de notre terre arable par des carrières ou un épierrage incontrôlé et la protéger du mirage de gains à court terme. Comment pourrons nous réaliser nos cultures en terrasses fertiles demain si l'on décompresse aujourd'hui nos versants exposés aux pluies tropicales ? Devrons nous alors importer de Maurice nos fruits et légumes ?



Alors comme nous l'avons écrit ce 05 août à Madame Élisabeth Borne, ministre des transports, ministre de la transition écologique et solidaire, faut-il s'obstiner à prolonger par une digue de 2,7 km encore en mer, le viaduc de la NRL de 5,5 km, quand existent d'autres moyens (galerie de protection – http://noutnrl.re/, tunnel,...) pour terminer le chantier entre La Grande Chaloupe et La Possession ? Ce n'est pas prudent techniquement : Les tronçons de digues réalisés aux extrémités des deux viaducs présenteraient déjà les signes de leurs vulnérabilités (tassement du sol marin, sensibilité à la houle côtière, fragilité des accropodes de la carapace de protection, obstruction des eaux souterraines vers l'océan,...). Les rumeurs de chantier seraient-elles mieux informées que le groupe de pilotage de la NRL ? En résiliant le marché « MT5-2 » aux frais et risques du groupement NRL, attributaire reconnu défaillant depuis fin 2018 à fournir son chantier en matériaux, la collectivité peut relancer, sans surcoût, la procédure d'étude et d'enquête publique d'alternatives aux frais du défaillant qui avait présumé de ses moyens trop à la légère en 2013 ! Les délais de procédure pour reprendre ces études restent équivalents avec les retards inévitables pris par le chantier du fait du manque de matériaux disponibles. Cela ne changera pas le report actuel de livraison de ce tronçon vers 2025 (digue MT5-2 = procédure + carrière + travaux routier = au moins 5 ans).



La digue ne semble donc plus du tout pertinente en terme de délai, de coût d'investissement et d'environnement mais aussi en terme technique et au regard de son corollaire son coût d'exploitation.



Pour le public réunionnais désabusé, une autre solution s'impose pour terminer la NRL sans digue.



