Lettre des gilets jaunes de l'ile de la Réunion aux candidats pour les élections municipales de 2020

Depuis maintenant plus de 14 mois notre pays traverse une crise sociale sans précédent. Les français n’ont plus confiance dans leur système politique, dans sa capacité à assurer l’égalité, la liberté et la justice des citoyens. Pire encore, ils ne croient plus en notre modèle démocratique.



Le mouvement social des gilets jaunes a porté et continue de porter plusieurs revendications sur le sujet dont la principale, le Référendum, d’Initiative Citoyenne (RIC), qui permettrait à tout citoyen de lancer un référendum sur un sujet à partir du moment où une pétition est soutenue par suffisamment de concitoyens.



Nous avons pu consulter les programmes de tous les gros candidats sur l’île de la Réunion et il en ressort que cette revendication qui nous parait essentielle, n’est pratiquement pas reprise.



La démocratie dans sa définition est un système politique dans lequel le pouvoir est exercé par les citoyens et pour les citoyens. Nous pensons que le droit de vote est un outil de cette démocratie mais qu’il n’est pas une fin en soi et que d’autres outils comme le RIC doivent être proposés si on souhaite éviter une implosion de notre système politique.



Aujourd’hui, les citoyens élisent un conseil municipal auquel ils confient tout pouvoir de décision pendant 6 ans, sans plus de possibilité d’intervention active dans ses délibérations. La démocratie ne se résume pas à la possibilité de pouvoir voter pour un candidat une fois tous les 6 ans mais à pouvoir s’exprimer sur les affaires portées par le conseil municipal tout au long du mandat.



Nous interpellons donc l’ensemble des candidats de l’ile de la Réunion afin que deux mesures essentielles au bon fonctionnement de la démocratie locale soient proposées et mises en œuvre à l’issue des élections municipales.

La création d‘un Conseil des Citoyens indépendant de tout pouvoir politique et ouvert à tous les habitants de la commune qui souhaitent s’impliquer sur des questions de compétence municipale. Qui disposerait d’un budget suffisant pour assurer ses moyens logistiques, faciliter l’accès à l’information et à la compréhension des délibérations municipales. Ce conseil pourrait travailler en étroite collaboration avec les équipes municipales afin de porter les aspirations de la population et enrichir les projets portés par la mairie.

La mise en place du Référendum d‘Initiative Citoyenne qui permettrait de soumettre des propositions de vote à la population en âge de voter et la fourniture des locaux, du matériel et de la communication nécessaire pour l’organisation de scrutins à partir du moment où un pourcentage des électeurs de la commune, qui reste à définir, a apporté un soutien à un projet de référendum lancé par le Conseil des Citoyens et portant sur les compétences municipales

Candidates et candidats, n’ayez pas peur de la démocratie participative car elle seule permettra de restaurer la confiance dans nos instituions.



Redonnez confiance dans nos institutions, répondez aux aspirations de la population !



Cordialement,



Courrier signé par :



Les gilets jaunes du QG zazalé au Tampon

Les gilets jaunes du QG de Saint André

Des gilets jaunes de l'Ouest Les gilets jaunes pour une Réunion plus démocratique Lu 85 fois







