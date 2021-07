Communiqué Lettre aux élus régionaux : "Réfléchir aux solutions durables pour finir le chantier de la NRL"

Par N.P - Publié le Mercredi 14 Juillet 2021 à 08:20





Oui, nous héritons maintenant de 5,5 km de viaduc en mer. Et il nous faudra bien terminer rapidement la NRL !



Oui, terminer la NRL … mais non plus de façon irréfléchie Quelle est encore la capacité d’investissement régionale sans compromettre les autres priorités (économie & emploi, aménagement & logement, transports dont maritime & ferroviaire, culture & enseignement, environnement,…) ?

sans compromettre les autres priorités (économie & emploi, aménagement & logement, transports dont maritime & ferroviaire, culture & enseignement, environnement,…) ? Quelles sont les responsabilités juridiques et financières du « Groupement NRL » défaillant , sur le dérapage des coûts, l’arrêt du chantier et la résiliation du marché ?

, sur le dérapage des coûts, l’arrêt du chantier et la résiliation du marché ? Quel choix retenir parmi les 4 réponses techniques encore possibles (Viaduc, Digue, Tunnel, Galerie couverte) ? Pour réfléchir aux solutions durables, seul l’éclairage d’experts indépendants nous guidera vers un choix responsable

· Du point de vue économique : Technique constructive pérenne, phasage possible, maitrise locale, mobilisation des PME, investissement et exploitation économique…

· Du point de vue social : Création d’emplois, savoir-faire local et formation, expérience historique du milieu, sécurité des usagers et des chantiers…

· Du point de vue environnemental : Économie des ressources énergie, eau, roches et granulats, faune et flore, migration des alluvions côtiers, hydrogéologie…



Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux,



Vous voilà donc portés par la population aux responsabilités régionales pour aussi sortir la NRL de l'impasse. Peut-être même est-ce prioritaire. Car vous le savez déjà, il vous faut libérer le budget de la collectivité de ce carcan. Votre marge d’action à venir et le développement de l’île en dépendent…



Face à une équation en apparence impossible, au point d'en redouter notre propre hâte à en sortir, existe-t-il d'autres recours que celui d’une expertise indépendante et complète : technique, environnementale, juridique et financière ? L’opinion publique attend une information complète. Et celle-ci reste le préalable à toute éventuelle consultation populaire.

Aujourd’hui nous vous demandons de solliciter humblement le secours de ces professionnels spécialisés et impartiaux hors de l’île et hors du jeu d’intérêt des majors du BTP.



Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les conseillers, l’expression de notre haute considération.



NOUS SIGNATAIRES DE CETTE PETITION DEMANDONS A LA REGION CETTE ANALYSE COMPARATIVE INDEPENDANTE AVANT TOUTE DECISION



